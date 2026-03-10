Η Μιμή Ντενίση για τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση: Με προσγείωσε τόσο απότομα που ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι μετά

Η Μιμή Ντενίση παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου και επιχείρησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής της. Ο Αντώνης Τρίτσης ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ίδια, που έκλεισε πρόωρα και αναπάντεχα, με τον θάνατο του πολιτικού λίγες μέρες πριν τον γάμο τους. Η απώλειά του την συνέτριψε. Την έκανε, όπως είπε, να αναθεωρήσει πολλά και καθόρισε τη στάση της για τη ζωή.

Ο Αντώνης Τρίτσης πέθανε σε ηλικία 55 ετών, τον Απρίλιο του 1992, ενώ σε μία εβδομάδα θα παντρευόταν τη Μιμή Ντενίση. Η επιτυχημένη ηθοποιός και θεατρική επιχειρηματίας ανέφερε πως αυτή η απώλεια στιγμάτισε τη ζωή της: «Με άλλαξε άσχημα. Ήταν το μοναδικό διάστημα της ζωής μου που δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα προς τα πού να πάω. Ήταν η μόνη φορά που σταμάτησα να παίζω στο θέατρο, μετά από μέρες που προσπάθησα, δεν μπορούσα να συνεχίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν μια εποχή που ήμουν πολύ νέα και έκανα τεράστιες επιτυχίες των χιλιάδων ανθρώπων στο θέατρο κάθε μέρα. Θα μπορούσαν τα μυαλά μου να είχαν πάρει αέρα. Συνέβη εκείνο το γεγονός σε μένα που εκείνη την στιγμή ζούσα την απόλυτη επιτυχία και έρωτα και είπα πως όλα τα πράγματα είναι μια στιγμή», ανέφερε η Μιμή Ντενίση.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, ο θάνατός του Αντώνη Τρίτση της υπενθύμισε τη σπουδαιότητα της ζωής. «Αυτός ο άνθρωπος είχε τα πάντα και ξαφνικά στα 50 του φεύγει. Τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο και σπουδαίο και δυνατό, περισσότερο από τη ζωή. Με προσγείωσε τόσο απότομα που ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι μετά», κατέληξε η Μιμή Ντενίση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν ηθοποιός. Εγώ ήθελα να γίνω διπλωμάτης. Ήθελα να γυρίσω όλο τον κόσμο, να μιλάω για την Ελλάδα. Το κατάφερα μέσα από τα έργα μου δια άλλης οδού. Ο μπαμπάς μου δεν με άφησε. Τότε ήτανε άλλες εποχές. Ότι έλεγε ο πατέρας και η οικογένεια ήταν νόμος. Τότε όταν έλεγε κάτι, έλεγα και εγώ ναι. Θεωρούσε ότι ήταν ένα πολύ αντρικό επάγγελμα.

Δεν ήταν καθυστερημένος ο πατέρας μου, απλώς θεωρούσε ότι μια γυναίκα θέλει να κάνει και οικογένεια και παιδιά… Αν είναι διπλωμάτης και πάει από χώρα σε χώρα δεν είναι πολύ γυναικείο. Βέβαια αν είχε φανταστεί ότι θα γινόμουν ηθοποιός θα με άφηνε. Δεν το είχε φανταστεί του ήρθε απότομο», εξομολογήθηκε η Μιμή Ντενίση.

Σε ερώτηση που δέχτηκε αν την απασχολεί πώς θα την θυμάται ο κόσμος όταν φύγει από τη ζωή, η Μιμή Ντενίση απάντησε: «Όχι. Όταν φύγω δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει να έχω μία πολύ καλή φήμη για το παιδί μου. Δεν με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει.

Να είναι περήφανη για τη μητέρα της, όπως είμαι εγώ περήφανη για τη δική μου μητέρα. Δεν με απασχολεί η ματαιοδοξία αυτή, πώς είμαι, πώς με θυμούνται. Η ζωή είναι εδώ» είπε καταληκτικά η Μιμή Ντενίση.