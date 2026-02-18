Η Μίνα Αρναούτη για Παντελή Παντελίδη, με αφορμή τα 10 χρόνια από το τροχαίο: «Εκείνος και ο μπαμπάς μου έφυγαν από τον ίδιο λόγο»

Ο Παντελής Παντελίδης έχασε πρόωρα τη ζωή του σε ηλικία μόλις 32 ετών και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και σήμερα, Τετάρτη (18.02.2026) συμπληρώνονται 10 χρόνια από τον θάνατό του. Η καλή του φίλη και συνεπιβάτιδά του στο όχημα το μοιραίο πρωινό, η Μίνα Αρναούτη, έκανε μερικές συγκινητικές αναρτήσεις για να τιμήσει τη μνήμη του.

Η νεαρή δημοσιογράφος μοιράστηκε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram τρία βίντεο με τον Παντελή Παντελίδη, την ώρα που ήταν στη σκηνή και ερμήνευε τα τραγούδια του και έγραψε τα συναισθήματά της για την απώλειά του. Μάλιστα, η Μίνα Αρναούτη αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής και ο πατέρας της έχασαν τη ζωή του από τον ίδιο ακριβώς λόγο, στην ίδια ηλικία.

«10 χρόνια χωρίς εσένα», ανέφερε στο πρώτο βίντεο που ανέβασε η Μίνα Αρναούτη, προσθέτοντας ένα λευκό περιστέρι, που συμβολίζει το πνεύμα του τραγουδιστή.

Έπειτα μοιράστηκε ακόμα ένα βίντεο που τραγουδάει ο Παντελής Παντελίδης και αρκέστηκε στο να προσθέσει μία μπλε καρδιά.

Αμέσως μετά η Μίνα Αρναούτη έκανε την αποκάλυψε για τον τρόπο που έχασε από τη ζωή της τόσο τον αγαπημένο της πατέρα όσο και τον επιστήθιο φίλο της.

«Ο Παντελής και ο μπαμπάς μου έφυγαν στην ίδια ηλικία από τον ίδιο ακριβώς λόγο και από το ίδιο τραύμα.

Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο πόνο μου προκαλεί όλο αυτό.

Πάντα θυμάμαι και τους δύο», έγραψε ως λεζάντα σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η Μίνα Αρναούτη.

Το μοιραίο τροχαίο

Ήταν 18 Φεβρουαρίου 2016, γύρω στις 08:20 το πρωί, όταν ο Παντελής Παντελίδης έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη στροφή της γέφυρας που οδηγεί από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το αμάξι εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να βρει τραγικό θάνατο. Μαζί του ήταν η τότε σύντροφός του, Φρόσω Κυριάκου και η καλή του φίλη, Μίνα Αρναούτη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά από πολυετείς δικαστικές διαμάχες και έρευνες, η υπόθεση έκλεισε οριστικά σε αστικό επίπεδο. Το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, γεγονός που αμφισβητούσε η οικογένειά του. Επίσης, το δικαστήριο έκρινε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ (2,72 g/L, δηλαδή πέντε φορές πάνω από το όριο και επιδικάστηκαν μειωμένες αποζημιώσεις στις δύο συνεπιβάτιδές του.