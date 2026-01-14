Η Μισέλ Γουίλιαμς μαζί με τους Κίλιαν Μέρφι και Ντάνιελ Κρεγκ στη νέα ταινία του Ντέιμιεν Σαζέλ

Η Μισέλ Γουίλιαμς θα συμμετάσχει μαζί με τους Κίλιαν Μέρφι και Ντάνιελ Κρεγκ στην επόμενη ταινία του Ντέιμιεν Σαζέλ.

Το σενάριο της προς το παρόν χωρίς τίτλο ταινίας, που φέρεται να διαδραματίζεται σε μια φυλακή, έγραψε ο Σαζέλ, ο οποίος θα σκηνοθετήσει και θα κάνει την παραγωγή μαζί με την Ολίβια Χάμιλτον, υπό την Wild Chickens Productions.

Ο Σαζέλ αναζητά μια επιστροφή μετά την ταινία «Babylon», μια φιλόδοξη εικόνα στις πρώτες μέρες του Χόλιγουντ που κατέρρευσε στο box office όταν έκανε πρεμιέρα το 2022.

Η Μισέλ Γουίλιαμς κέρδισε πρόσφατα Χρυσή Σφαίρα για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Dying for Sex» του FX. Υποψήφια πέντε φορές για Όσκαρ, η ηθοποιός έχει εμφανιστεί στις ταινίες «Blue Valentine», «The Fabelmans», «Brokeback Mountain», «Manchester by the Sea» και «My Week With Marilyn».

Το διάστημα αυτό εμφανίζεται στη σκηνή του St. Ann’s Warehouse σε μια παραγωγή της «Anna Christie» του Γιουτζίν Ο’Νιλ.

Η επόμενη ταινία της Μισέλ Γουίλιαμς είναι το «A Place in Hell», θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κλόι Ντομό, στο οποίο θα συμπρωταγωνιστήσουν οι Ντέιζι Ένγκαρ-Τζόουνς και Άντριου Σκοτ. Scott.