Η «Miss Παλαιστίνη» Ναντίν Αγιούμπ παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι

Το μοντέλο που πήρε μέρος στον διαγωνισμό Miss Universe, ως «Miss Παλαιστίνη», πυροδοτεί μια σειρά από συζητήσεις και αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα. Αφορμή ένα δημοσίευμα της «New York Post», που ανέφερε πως η Ναντίν Αγιούμπ, όπως ονομάζεται η καλλονή, είχε παντρευτεί παλαιότερα τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία, Μαρουάν Μπαργούτι.

Καθώς περνούσε τους προκριματικούς γύρους πριν από τον επικείμενο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, η Ναντίν Αγιούμπ είχε κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της ζωής μυστικό. Όπως αποκαλύπτει όμως το δημοσίευμα της «New York Post» το μοντέλο είχε παντρευτεί τον Σαράφ Μπαργούτι, γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ για επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους το 2001 και το 2002.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ναντίν Αγιούμπ παντρεύτηκε τον Σαράφ Μπαργούτι το 2016 και τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον οποίο ονόμασαν Μαρουάν. Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εφημερίδα επιβεβαίωσε τον γάμο, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει την τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση.

Φωτογραφίες εμφανίζουν την Αγιούμπ με τον σύζυγό της, καθώς και μαζί με τη Φαντβά Μπαργούτι, σύζυγο του Μαρουάν Μπαργούτι και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της Φατάχ.

Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει επίσης ότι η Αγιούμπ εργαζόταν ως γυμνάστρια στο γυμναστήριο «IQ Fitness» στη Ραμάλα, το οποίο ανήκει στον Κάσαμ Μπαργούτι, επίσης γιο του Μαρουάν Μπαργκούτι. Σε αναρτήσεις του γυμναστηρίου, η Αγιούμπ αναφέρεται με το επώνυμο «Μπαργoύτι».

Ερωτήματα εγείρονται και γύρω από τη διαδικασία με την οποία απέκτησε τον τίτλο Miss Παλαιστίνη. Η Post αναφέρει πως δεν υπάρχει καταγεγραμμένος εθνικός διαγωνισμός ούτε διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Η ίδια φέρεται να διευθύνει τον οργανισμό Miss Παλαιστίνη στο Ντουμπάι, που της απένειμε τον τίτλο.

Η Αγιούμπ είχε λάβει μέρος στο Miss Earth το 2022, όπου είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση με τον τίτλο «Miss Earth-Water». Ωστόσο, οι κανόνες του διαγωνισμού εκείνη την περίοδο δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή σε άτομα που είχαν παντρευτεί ή αποκτήσει παιδί, γεγονός που θέτει πρόσθετα ερωτήματα για το πώς επιλέχθηκε και συμμετείχε τότε. Οι σχετικοί περιορισμοί για το Miss Universe καταργήθηκαν μόλις το 2023.

Η συμμετοχή της στον διαγωνισμό Miss Universe προκάλεσε αντιδράσεις και στο Ισραήλ, όπου πολιτικοί και σχολιαστές αμφισβήτησαν την ύπαρξη τίτλου Miss Παλαιστίνη. Ο υπουργός Διασποράς και Καταπολέμησης Αντισημιτισμού Αμιχάι Τσίκλι δήλωσε στην εφημερίδα πως «δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος» και ότι δεν τον απασχολούν οι δεσμοί της Αγιούμπ με την οικογένεια Μπαργούτι.

Η Ρουθ Βάσερμαν Λάντε, πρώην μέλος της Κνεσέτ, σχολίασε ότι η χρήση τέτοιων διεθνών πλατφορμών αποτελεί «τακτική διάχυσης πολιτικών μηνυμάτων στο διεθνές κοινό», ενώ απέρριψε την προσπάθεια «εισχώρησης ισλαμικών ιδεολογιών σε χώρους δυτικής κουλτούρας», όπως είπε.