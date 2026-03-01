Η Modern Cinderella για τα εισοδήματά της: Είτε είσαι σερβιτόρος είτε ταξιτζής πρέπει να είσαι ο καλύτερος

Η Modern Cinderella παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο. Μίλησε για τα επαγγελματικά της, τα έσοδά της από το Instagram, τις επενδύσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα αλλά και εκείνες που έχει στο μυαλό της για το επόμενο διάστημα.

Η Modern Cinderella αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα που έχουν μιλήσει για το οικονομικό σκέλος της δουλειάς τους, προκαλώντας αίσθηση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Fipster, η influencer αποκάλυψε ότι τα ακαθάριστα έσοδά της για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ.

Όπως λέει η ίδια, πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας σκληρής προσπάθειας που ξεκίνησε από πιο νεαρή ηλικία. Έχει καταλήξει πως αυτό που έχει σημασία για τον καθένα, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που έχει επιλέξει, είναι να βάζει υψηλούς στόχους και να επιδιώκει να γίνει ο καλύτερος στον τομέα του.

Σε πρόσφατη συνέντευξη σου στον Fipster αποκάλυψες ότι τα ακαθάριστα έσοδα σου για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ. Έχεις άγχος όταν γνωρίζεις κάποιον μήπως σε πλησιάζει για τα χρήματα σου;

Ναι, έχω άγχος. Προσέχω όμως.

Πως έχεις καταφέρει να εξασφαλίσεις τόσο υψηλό εισόδημα;

Στην πρώτη μου δουλειά, που έβγαλα 1.000 ευρώ, είπα στον εαυτό μου ότι θα προσπαθήσω να γίνω η καλύτερη. Είτε είσαι σερβιτόρος είτε ταξιτζής, πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Να πας στο τέρμα και η δουλειά θα σε ανταμείψει. Όλες μου οι συνεργασίες είναι σταθερές, η μία έφερε την άλλη.

Για παράδειγμα, συμπληρώνω τέσσερα χρόνια συνεργασίας με την Bacardi, που έχει το Bacardi, την Grey Goose, και κάθε χρόνο με ανανεώνουν. Ασφαλώς ξεκινώντας δεν περίμενα αυτή την αποδοχή.

Έχεις επενδύσει τα χρήματα σου;

Ναι, έχω ανοίξει ένα μαγαζί με νύχια στη Θεσσαλονίκη, θα ανοίξω ένα ακόμη στην Αθήνα και θα αγοράσω ένα ακίνητο για εκμετάλλευση.

Πριν μίλησες για λανθασμένες επιλογές συντρόφων. Έμαθες πια να επιλέγεις;

Προσπαθώ. (Γελάει.) Τους περνάω όλους από κόσκινο. Πρέπει να έχει πολλά συν ο άντρας που θα σταθεί δίπλα μου. Δεν μπορώ να είναι μίζερος και να μου τρώει τα λεφτά – μου έχει συμβεί. Έχω γνωρίσει άντρες που έχουν πολλά λεφτά, είναι όμως τσιγκούνηδες και θέλουν να φάνε και τα δικά σου.