Η Μόνικα Μπελούτσι έρχεται ξανά στην Ελλάδα: Τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Παλλάς για μία «συνάντηση» με τη Μαρία Κάλλας

Μετά την συγκλονιστική ερμηνεία της Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Κάλλας, στην παγκόσμια περιοδεία του θεατρικού έργου «Maria Callas – Letters and Memoirs», η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Ελλάδα σε λίγες μέρες!

Τέσσερα χρόνια μετά τις θρυλικές, sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο για το θεατρικό «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις», η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Θέατρο Παλλάς, με αφορμή την προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci – An Encounter» (Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση), καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός, και ο Έλληνας σκηνοθέτης της ταινίας, Γιάννης Δημολίτσας, θα συναντηθούν στο Musée Yves Saint Laurent στο Μαρακές την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, στις 5:00 μ.μ. για να δουν ξανά μαζί την ταινία που έκαναν και στη συνέχεια να συζητήσουν με το κοινό.

Το υβριδικό ντοκιμαντέρ των Γιάννη Δημολίτσα και Tom Volf γεννήθηκε μέσα από την παγκόσμια περιοδεία της θεατρικής παράστασης Maria Callas – Letters and Memoirs, από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Αποτελεί μια πολύτιμη εξερεύνηση της ζωής και της κληρονομιάς της εμβληματικής ντίβας Μαρίας Κάλλας, μέσα από την ερμηνεία της Μόνικα Μπελούτσι στο θεατρικό σανίδι σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Μέσα από προσωπικές αναμνήσεις, συγκινητικές επιστολές και σπάνιο, ανέκδοτο υλικό, το κοινό ταξιδεύει στον κόσμο της Κάλλας—από τις ταπεινές της ρίζες στη Νέα Υόρκη μέχρι τους θριάμβους της στη διεθνή σκηνή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία φωτίζει δύο εποχές: την περίοδο όπου η Κάλλας έφτασε στο απόγειο της φήμης της και το τότε-και-τώρα, όπου η φωνή της συνεχίζει να συγκινεί. Στον πυρήνα του, αυτό το έργο αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ δύο γυναικών—της Κάλλας και της Μπελούτσι—που, παρά τις διαφορετικές τους καταβολές, μοιράζονται μια βαθιά αφοσίωση στην τέχνη τους.

Αυτή η «συνάντηση» μεταξύ παρελθόντος και παρόντος αποκαλύπτει την ανθρώπινη ψυχή πίσω από τον μύθο και αποτίει φόρο τιμής σε μια καλλιτέχνιδα που μετέτρεψε τον πόνο της σε διαχρονική ομορφιά.

Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, με αφορμή τα γενέθλια της Μαρίας Κάλλας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 8μμ στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τη Μόνικα Μπελούτσι την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.