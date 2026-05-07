Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Εικόνες από το baby shower που έκαναν πριν τη γέννηση του γιου τους

Αντίστροφα μετρούν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη για να καλωσορίσουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι. Το ζευγάρι διανύει την ομορφότερη περίοδο στη ζωή του αφού η γυμνάστρια και influencer είναι έγκυος και περιμένει αγοράκι.

Τόσο ο Σάκης Κατσούλης όσο και η εκλεκτή της καρδιάς του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, συχνά μοιράζονται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, ενώ το τελευταίο διάστημα οι περισσότερες αναρτήσεις τους έχουν να κάνουν με τον ερχομό του παιδιού.

Οι δυο τους πραγματοποίησαν ένα ξεχωριστό baby shower, λίγες ημέρες πριν τη γέννηση του γιου τους, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα από το φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη και γεμάτη συγκίνηση, με τις διακοσμητικές λεπτομέρειες να κινούνται φυσικά σε μπλε αποχρώσεις, εμπνευσμένες από τον ερχομό του μικρού τους πρίγκιπα.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, πιο λαμπερή από ποτέ, δεν έκρυβε την ανυπομονησία της για τη νέα αυτή σελίδα στη ζωή της, ενώ ο Σάκης Κατσούλης βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της.

Μαζί με τους καλεσμένους τους ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ζωγράφισαν πάνω σε μωρουδιακά φορμάκια για το παιδί που περιμένουν, ενώ έφτιαξαν και κορνίζες με τις φωτογραφίες που τράβηξαν.

Φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το baby shower μοιράστηκαν στα social media οι καλεσμένοι της ξεχωριστής αυτής βραδιάς.

Το αγαπημένο ζευγάρι που έκανε σχέδια γάμου, από το καλοκαίρι του 2025, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για το φύλο του μωρού. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.