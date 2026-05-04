Λάκης Γαβαλάς: Θα κάνω ένα πέρασμα από τη σειρά «Emily in Paris»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι πρόκειται να κάνει ένα πέρασμα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Emily in Paris».

Ο γνωστός σχεδιαστής και κριτής του GNTM δήλωσε ακόμα τη Δευτέρα (04.05.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» ότι θα είναι στον νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας που ξεκινάει γυρίσματα σε λίγες μέρες. Επίσης, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε εκτός από το «Emily in Paris» και στις παρεξηγήσεις που είχε με τη Μαρίνα Σταυράκη και με την Άννα Βίσση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επτά δεκαετίες είμαι πλέον στο πάλκο. Είμαι 74! Από τεσσάρων χρόνων παιδί… Ξέρεις γιατί πέταξα την πιπίλα νωρίς; Γιατί δεν είχα ωραία θήκη να την βάλω! Στις σχολές είμαι βέβαια, και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου φυσικά. Και ετοιμάζουν τώρα τα παιδιά μία επίδειξη στις 17 του Μαΐου στο Καπνεργοστάσιο, για την Εβδομάδα Μόδας. Είναι φανταστικά τα πράγματα», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έρχονται για τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο, από τις 12 έως τις 27 Μαΐου. (σ.σ. Θα κάνω ένα πέρασμα). Μου είπανε “Ρόλο δεν έχεις, αλλά ένα ‘γεια’ θέλουμε να μας πεις”. Ξέρω τον παραγωγό», αποκάλυψε για τη δημοφιλή σειρά του Netflix.

«Τηλεοπτικά είμαι στο GNTM. Ξεκινάμε σε καμιά δεκαριά μέρες. Ένα GNTM που νομίζω θα είναι συναρπαστικό. Έχω υπογράψει, θα είναι και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και νομίζω και η Μπέττυ Μαγγίρα. Η αλήθεια είναι ότι συμπίπτουν οι ημερομηνίες που έχουμε τα γυρίσματα με την Eurovision όπου θα πρέπει να είναι εκεί. Οπότε είναι νομίζω ένα πρακτικό θέμα αυτό, που μπορεί να αλλάξει τις μέρες στα γυρίσματα», δήλωσε παράλληλα ο Λάκης Γαβαλάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το GNTM δήλωσε ακόμα: «Η Ηλιάνα θα παρουσιάζει κιόλας. Αν ήμασταν τρία αγόρια στο πάνελ, αδερφές τρελές, θα παίρναμε σχόλια και θα γινόταν κλικ! Τώρα που είμαστε σοβαροί, δεν παίρνεις κάτι. Άρα λοιπόν όταν υπάρχουν δύο γυναίκες στο πλατό, τις χαζεύεις. Από ‘κει και πέρα, εγώ είπα ότι εμείς πρέπει να έχουμε αγόρια και κορίτσια τα οποία είναι η σημερινή πνοή της μόδας. Κι εγώ παλιακός είμαι! Τα κορίτσια ήταν κάποτε αυτά με την μπούκλα που πατούσαν σταυρωτά το πόδι. Τώρα είναι πιο αλλιώτικα, κάνουν καμπάνιες… Και τα αγόρια είναι πιο ισχνά, μακιγιάρονται, γιατί πουλάει πολύ το μακιγιάζ στους άντρες. Το format αυτό είναι παλιακό, έρχεται απ’ έξω, δεν το δημιουργούμε εμείς, οπότε πρέπει να φέρουμε νέα πνοή. Θέλω το γυναικωτό αγόρι να το κάνουμε πιο straight και το straight αγόρι να γίνεται πιο γυναικωτό! Το κορίτσι δεν πρέπει πια να έχει μεγάλο στήθος και μεγάλο πωπό. Αυτά είναι καρντασιανοειδή, που όλες είναι από το Κατάκολο! Δεν θέλουμε ακρωτήρια εμείς! Θέλουμε ευθείες».

Για μία παρεξήγηση που είχε με τη Μαρίνα Σταυράκη, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Η Μαρίνα Σταυράκη είναι φίλη μου! Τον σύντροφο δεν τον ξέρω καθόλου. Για τις τσάντες το είπα για αστείο! Επειδή η Μαρίνα είχε παραδεχτεί μόνη της ότι έχει ψεύτικες τσάντες και ψωνίζει… Λέω, το να κρατάς τσάντες μαϊμούδες δεν είναι ωραίο πράγμα, ειδικά μεγάλων εταιρειών. Αλλά αφού η ίδια λέει “βοηθάω το εμπόριο” κι εγώ της λέω μέσα από το χιούμορ “εγώ ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία! Και για ψεύτικους έρωτες!”».

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε γιατί είπα ότι το καπέλο που έβαλε την ώρα που τραγουδάει δεν ταιριάζει! Δεν μπορείς να της βάλεις το ρούχο το Dolce & Gabbana. Παρόλο που τους εκτιμώ, η Άννα είναι θεά! Αλλά ήταν αδικημένη. Έτσι έκανα την κριτική μου. Της το είπα και μου λέει “δεν ξέρεις από art”. Καλέ ποιο art; Έβαλε εκείνο το καπέλο και πήγα μετά στην συναυλία και μόλις το είδα λέω “πάω έξω να πιώ μια μπίρα, δεν μ’ αρέσει να βλέπω έτσι την Άννα”. Ποιο είναι το κακό; Πού λέω ψέματα;», δήλωσε στη συνέχεια για μία άλλη παρεξήγηση που είχε με την Άννα Βίσση.

«Δε με νοιάζει. Όταν μία καλλιτέχνιδα θέλει να είναι fashion icon, πρέπει να δέχεται την κριτική! Δεν λέω κάτι κακό, θαυμάζω το τραγούδι. Αλλά οπτικά; Θεωρώ ότι αδικείται! Είναι ερμηνεύτρια τρομερή, έχει εκθαμβωτική προσωπικότητα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς ξεκαθάρισε και τι εννοούσε όταν είπε ότι θα παίρνει σύνταξη 850 ευρώ.

«Είπα εγώ ένα αστείο… Ετοιμάζουν τα χαρτιά μου, ξέρω ότι οι συντάξεις το πολύ είναι 850. Και λέω εγώ “την ημέρα;”. Για αστείο φυσικά! Και άρχισαν από κάτω “εσύ δεν δούλεψες, δεν έκανες”. Λέω “φίλε, δείτε πόσα έδινα εγώ στις δημόσιες υπηρεσίες τόσα χρόνια!”. Επίσης είπα ότι “αυτά τα λεφτά που θα έπαιρνα, θα τα έδινα σε ένα φιλόπτωχο ταμείο”. Αλλά αυτό δεν γράφτηκε ποτέ! Γράφτηκε μόνο ότι θέλω σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.