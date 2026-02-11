Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε ολόκληρο τον μουσικό της κατάλογο έναντι 200 εκατ. δολαρίων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προχώρησε στην πώληση των δικαιωμάτων του συνόλου της μουσικής της κληρονομιάς, σε μια συμφωνία που – σύμφωνα με πληροφορίες – αγγίζει τα 200 εκατ. δολάρια.

Αγοραστής της μουσικής κληρονομιάς της Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να είναι η ανεξάρτητη μουσική εκδοτική εταιρεία Primary Wave, σύμφωνα με το BBC, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα οι όροι ή το ακριβές ποσό της συμφωνίας.

Η Primary Wave και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, με τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας να αρνούνται να κάνουν σχετικές δηλώσεις.

Η τραγουδίστρια, που έχει στο ενεργητικό της επιτυχίες όπως τα «Baby One More Time», «Oops I Did It Again», «Toxic» και «Gimme More», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο του 2024 ότι «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία». Το τελευταίο της τραγούδι ήταν το ντουέτο με τον Έλτον Τζον το 2022.

Η Σπίαρς παραμένει μία από τις πιο εμπορικές γυναίκες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο μουσικός της κατάλογος περιλαμβάνει εννέα άλμπουμ από το ντεμπούτο της το 1999.