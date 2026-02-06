Η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί στα γαλλικά βραβεία Grammy

Η γνωστή τραγουδίστρια, Νάνα Μούσχουρη, θα τιμηθεί στα γαλλικά βραβεία Grammy για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Νάνα Μούσχουρη θα λάβει το τιμητικό «Victoire d’honneur» στην εκδήλωση των γαλλικών βραβείων Grammy που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στο La Seine Musicale.

«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», ήταν τα λόγια της Νάνας Μούσχουρη τα οποία, με τα οποία ξεκινάει η ανακοίνωση.

«Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νάνα Μούσχουρη έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν… Η φωνή της ξεπέρασε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς. Μια τιμητική διάκριση θα της απονεμηθεί για να τιμηθεί η εξαιρετική καριέρα της, στην επόμενη τελετή των Victoires de la Musique», συνεχίζει η δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάνα Μούσχουρη έχει τιμηθεί πολλές φορές για την προσφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδιαιτέρως στον ελληνικό και τον γαλλικό.

Το γαλλικό κράτος της έχει απονείμει διάφορες τιμητικές διακρίσεις όπως: Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Αξιωματούχος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών.