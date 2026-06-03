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Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου γιόρτασε τα γενέθλιά της on air: Η έκπληξη τον συνεργατών της στον αέρα του Στούντιο 4

Η παρουσιάστρια δέχθηκε ευχές από όλους και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη
Νανσυ Ζαμπέτογλου
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Ξεχωριστή ήταν η σημερινή εκπομπή του «Στούντιο 4», καθώς η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είχε τα γενέθλιά της και το κλίμα στο πλατό ήταν από την πρώτη στιγμή γιορτινό. Χαμόγελα, πειράγματα και ευχές έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο στην έναρξη της εκπομπής, με τους συνεργάτες της να φροντίζουν να της χαρίσουν μια όμορφη ημέρα.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τα γενέθλια της έγιναν γρήγορα το θέμα συζήτησης στον αέρα, καθώς η παρουσιάστρια δέχθηκε ευχές από όλους και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη από την αγάπη που έλαβε.

«Εμείς γιορτάζουμε σήμερα, γι’ αυτό γίνεται αυτό όλο», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να προσθέτει: «Εσύ είπες ότι δεν θα το πούμε».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε τον λόγο της γιορτής λέγοντας: «Έχει η Νάνσυ γενέθλια. Να τη χαιρόμαστε!», με το πλατό να γεμίζει χειροκροτήματα, χαμόγελα και θερμές ευχές για την αγαπημένη παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε το κοινό για τις ευχές, ενώ δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές ατάκες μεταξύ των δύο συνεργατών. Μάλιστα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε με χιούμορ τη συγκίνηση που επικράτησε στο πλατό, λέγοντας: «Δεν λέμε ηλικίες, πολύ μικρότερη από μένα!».

Η γιορτινή διάθεση παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, με τη Νάνσυ να ευχαριστεί τους συνεργάτες της για τις εκπλήξεις και την αγάπη που της έδειξαν σε αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα.

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