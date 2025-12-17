Η Νεσχάν Μουλαζίμ φωτογράφισε τη 2 μηνών κορούλα της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Νεσχάν Μουλαζίμ τον περασμένο Οκτώβριο και από τότε ζει πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας.

Το γνωστό μοντέλο έφερε στη ζωή ένα υγιές κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη. Μάλιστα, σε λίγες ημέρες η ΒΝεσχάν Μουλαζίμ και ο άντρας πρόκειται να περάσουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως γονείς!

Την Τετάρτη (17.12.2025) η Νεσχάν Μουλαζίμ θέλοντας να μπει στο κλίμα των γιορτών, δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με την κορούλα της να είναι ξαπλωμένη δίπλα στο δέντρο.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο Στέλιος Πολογεώργης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2022 και τον Οκτώβριο γεννήθηκε η κόρη του, ενώ το γνωστό μοντέλο έχει μιλήσει για τα δύσκολα τέσσερα χρόνια που πέρασε για να μείνει έγκυος.

«Είναι καστανόξανθη σαν τον πατέρα της, μοιάζει στα χείλη και στη μύτη σε μένα. Είναι μιξ η εικόνα, πήρε και από τους δύο. Όλα είναι τέλεια. Νιώθω ότι η ζωή μου έχει μεγαλύτερο νόημα. Έχει στόχο η ζωή μας, είμαστε πιο δεμένοι με τον σύζυγό μου», είχε αναφέρει η καλλονή Νεσχάν Μουλαζίμ σε πρόσφατη συνέντευξή της για τον ερχομό της κορούλας της.