Η Νίνα Φλορ σταμάτησε να υπογράφει ως «πριγκίπισσα της Ελλάδας» μετά τις αντιδράσεις

Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες είχε υπογράψει ως «πριγκίπισσα Νίνα της Ελλάδας», αλλά πλέον αρκείται στο σκέτο «Νίνα»
Η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες την ημέρα του γάμου τους / NDP Photo

Η Νίνα Φλορ φαίνεται πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπογράφει δημόσια. Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες υπέγραφε ως «πριγκίπισσα της Ελλάδας» μέχρι και πρόσφατα.

Σε προηγούμενο μήνυμά της, η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες είχε υπογράψει ως «πριγκίπισσα Νίνα της Ελλάδας», κάτι που είχε προκαλέσει αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις.

Ο σάλος μετά την κίνησή της, ανάγκασαν τη Νίνα Φλορ να προχωρήσει σε μία αλλαγή.

Σε πρόσφατο σημείωμα σχετικά με την τελευταία ανασκόπηση του υπερπολυτελούς θερέτρου Kisawa, η ίδια, ως ιδρύτριά του, υπέγραψε απλώς ως «Νίνα», χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε επίθετο ούτε κάποιον τίτλο. 

Το Kisawa είναι ένα καταφύγιο 300 στρεμμάτων με δασώδεις περιοχές, παραλίες και αμμόλοφους, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Benguerra, στο αρχιπέλαγος της νότιας Μοζαμβίκης, στις νοτιοανατολικές ακτές της Αφρικής.

Παράλληλα, η 39χρονη Νίνα Φλορ, έχει ιδρύσει και ένα επιστημονικό Κέντρο στην περιοχή, όπου βρίσκεται το θέρετρο, το «BCSS», που εστιάζει στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

 
 
 
 
 
Η αλλαγή της υπογραφής της φαίνεται να συνδέεται με τις διαμαρτυρίες που είχαν προκληθεί στο παρελθόν, όταν είχε χρησιμοποιήσει την ιδιότητα «πριγκίπισσα Νίνα της Ελλάδας».

