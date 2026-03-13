Η Ντέμι Μουρ πιο αδύνατη από ποτέ σε νέα εμφάνιση – Φούντωσαν οι φήμες για Ozempic

Πιο αδύνατη από ποτέ έδειχνε η Ντέμι Μουρ στο φεστιβάλ South by Southwest στο Όστιν του Τέξας με τις φήμες για χρήση του Ozempic να φουντώνουν.

Η 63χρονη ηθοποιός, γνωστή εδώ και χρόνια για τη λεπτή σιλουέτα της, έδειχνε ακόμη πιο αδυνατισμένη σε σχέση με προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις της. Μάλιστα, όταν η Ντέμι Μουρ πόζαρε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στα Actor Awards, τα πρώην SAG Awards, η εμφάνισή της είχε ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από την απώλεια βάρους της.

Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «I Love Boosters!», η Μουρ επέλεξε ένα μαύρο, αμάνικο wrap φόρεμα με ντεκολτέ. Η ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την παρουσίαση της νέας της κινηματογραφικής δουλειάς, σε σκηνοθεσία του Boots Riley.

Η ιδιαίτερα αδύνατη εμφάνισή της αναζωπύρωσε παράλληλα στο διαδίκτυο ανεπιβεβαίωτες φήμες σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου Ozempic, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με απώλεια βάρους σε αρκετές προσωπικότητες της διεθνούς σόουμπιζ.

Η εμφανώς αδύνατη εικόνα της Μουρ προκάλεσε συζητήσεις στο διαδίκτυο, με θαυμαστές της να αναρωτιούνται αν χρησιμοποιεί Ozempic, ενώ κάποιοι σχολίασαν ότι «όλο το Χόλιγουντ πρέπει να παίρνει Ozempic» ή ότι «είναι πολύ αδύνατη, το φαγητό πρέπει να είναι ακριβό στο Λος Άντζελες». Άλλοι αναφέρθηκαν χιουμοριστικά στο πώς τα πρότυπα της μόδας ή της ομορφιάς εξελίσσονται, κάνοντας συγκρίσεις με όρους όπως «Ozempic» και «Chic».