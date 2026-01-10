Η Ντόλι Πάρτον δε θα εμφανιστεί στο πάρτι για τα 80ά της γενέθλιά της: Εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί

Συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας η Ντόλι Πάρτον και για τον λόγο αυτόν ανακοίνωσε ότι δε θα μπορέσει να παρευρεθεί στο πάρτι που θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου για τα 80ά της γενέθλιά της.

Η διάσημη τραγουδίστρια μέσα από ένα βίντεο στα social media από το προφίλ του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ανακοίνωσε στους θαυμαστές της τα δυσάρεστα νέα. Μάλιστα, η Ντόλι Πάρτον ευχήθηκε να μπορούσε να είναι κι εκείνη εκεί…

«Λοιπόν, γεια σας οικογένεια του Grand Ole Opry. Ήθελα απλώς να σας πω πόσο σημαίνει για μένα το ότι φέτος ξαναενώνεστε όλοι για να γιορτάσετε τα μεγάλα μου γενέθλια με μερικά από τα τραγούδια μου.

Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις δημιουργήθηκαν ακριβώς εδώ, πάνω στη σκηνή του Grand Ole Opry. Και εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί από κοντά, αλλά σίγουρα θα σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Να περάσετε την καλύτερη βραδιά της ζωής σας», είπε η Ντόλι Πάρτον.

Dolly Parton bows out of 80th birthday celebration amid health concerns https://t.co/Oqhz1Upt8r pic.twitter.com/QLafnIUdNf
January 9, 2026

Νωρίτερα, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε πρόσφατα έξι συναυλίες που επρόκειτο να δώσει τον Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας και τις προγραμμάτισε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για την κατάσταση της υγείας της.

«Σας μοιάζω άρρωστη; Εργάζομαι σκληρά εδώ» λέει στο βίντεο που φέρει τη λεζάντα: «Δεν πέθανα ακόμη!», είχε πει.