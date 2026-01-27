Η Πέγκυ Τρικαλιώτη για δύσκολες συνεργασίες της: Έκανα υπομονή, δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, που την συνάντησαν στο Μικρό Παλλάς, μετά την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σε Βλέπω». Η ηθοποιός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για ορισμένες «δύσκολες συνεργασίες» που είχε στο παρελθόν, με την ίδια να παραδέχεται πως ορισμένες φορές έκανε υπομονή.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη παραμένει σταθερά επικεντρωμένη στην ανατροφή της κόρης της, που γεννήθηκε το 2012. Από το 2010 είναι ζευγάρι με τον Θανάση Δόση, που την στηρίζει σε κάθε επαγγελματική προσπάθεια. Ο χώρος της υποκριτικής πάντως, κρύβει δυσκολίες όπως παραδέχτηκε.

«Παίζω 34 χρόνια στο θέατρο και παίζω συνέχεια. Είναι αδύνατον να μην έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν πηγαίναμε ο ένας τον άλλον ή που δεν ταιριάζαν τα χνώτα μας. Έκανα υπομονή», παραδέχεται η Πέγκυ Τρικαλιώτη.

«Υπάρχει το εύκολο της υπόθεσης που ξέρεις ότι θα είναι μόνο για κάποιους μήνες, οπότε κάνεις μια υπομονή, γιατί ξέρεις ότι έχεις 4-5-6 μήνες μπροστά σου», σημειώνει η ηθοποιός.

«Το άλλο όμως είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν πράγματα την ώρα που εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει ακραίο, το συναίσθημά σου μπορεί να σε ξεπεράσει. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται υπομονή», καταλήγει στις δηλώσεις της η Πέγκυ Τρικαλιώτη.