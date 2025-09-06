Η Πρισίλα Πρίσλεϊ περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της κόρης της πριν πεθάνει – «Ήταν αφόρητο, όλα σκοτείνιασαν»

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον θάνατο της κόρης του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μέσω νομικών εγγράφων που κατέθεσαν πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το Pagesix, στην αγωγή περιλαμβάνουν δύο σελίδες που φέρεται να προέρχονται από το μέχρι σήμερα μέχρι σήμερα αδημοσίευτα απομνημονεύματα της, με τίτλο, «Softly, As I Leave You: Life After Elvis» της Πρισίλα Πρίσλεϊ, πρώην σύζυγος του αείμνηστου «βασιλιά» Έλβις Πρίσλεϊ.

Στα αποσπάσματα, η Πρισίλα γράφει ότι έσπευσε στο πλευρό της κόρης της σε νοσοκομείο του Σαν Φερνάντο Βάλεϊ, όταν η Λίζα υπέστη επιπλοκές λόγω απόφραξης του λεπτού εντέρου μετά από επέμβαση.

Καθώς η Πρισίλα περίμενε την άφιξη της κόρης της Λίζα Μαρί, Ράιλι Κέο, ακούστηκε «κωδικός μπλε», που σήμαινε ότι η καρδιά της τραγουδίστριας είχε σταματήσει.

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ο γιατρός να μου μιλάει», συνεχίζει το κείμενο. «Με ρώτησε τι ήθελα να κάνει. Είχαν επαναφέρει την καρδιά της Λίζα, αλλά δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι θα συνέχιζε να χτυπάει».

«Ρώτησα τον γιατρό: “Τι είδους ζωή θα έχει αν την κρατήσουμε στο μηχάνημα;” Με κοίταξε με συμπόνια και κούνησε το κεφάλι. “Καμία ποιότητα ζωής”», αναφέρει το βιβλίο.

Η Πρισίλα φέρεται επίσης να γράφει ότι η Λίζα Μαρί, είχε «ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα». Η κόρη τους, την οποία περιγράφει ως «πάντα τόσο ζωτική», απλά «δεν ήταν πια εκεί».

«Σκέφτηκα το κορίτσι μου, το άγριο, επαναστατικό, παθιασμένο κορίτσι μου, να βρίσκεται σε κατάσταση φυτού για το υπόλοιπο της ζωής της», προσθέτει.

Η 80χρονη Πρισίλα, θυμάται ότι είπε: «Βγάλτε την από τη μηχανική υποστήριξη, γιατρέ», με φωνή «λίγο πιο δυνατή από ψίθυρο», πριν καταρρεύσει και χάσει τις αισθήσεις της.

«Ήταν αφόρητο», φέρεται να γράφει. «Άρχισα να κλαίω. Δεν θυμάμαι να έπεσα. Μετά από αυτό, όλα σκοτείνιασαν… Δεν θέλω να θυμάμαι».

Η καταγγελία υποβλήθηκε από τους πρώην συμβούλους Brigitte Kruse και Kevin Fialko, οι οποίοι ισχυρίστηκαν στην αρχική αγωγή τους για απάτη και παραβίαση σύμβασης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων ότι η Priscilla «έβγαλε πρόωρα τη μηχανική υποστήριξη» στη Lisa Marie για οικονομικούς λόγους -παραβιάζοντας έτσι την οδηγία της τραγουδίστριας για υγειονομική περίθαλψη.

Οι δικηγόροι της Priscilla, Wayne Harman και Marty Singer, δήλωσαν ότι η αγωγή – η οποία επίσης κατηγορούσε την Priscilla ότι «άσκησε αδικαιολόγητη πίεση» στον πρώην σύζυγό της και «τον ώθησε στο θάνατο» – ήταν «ντροπιαστική, γελοία, αισχρή και αβάσιμη».

Σε μια αιχμηρή δήλωση προς το Rolling Stone, απάντησαν με σαρκασμό: «Η Πρισίλα δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του JFK, δεν συγκάλυψε την Περιοχή 51, δεν σκηνοθέτησε την προσσελήνωση και δεν κρατά τον Bigfoot κρυμμένο σε μια καλύβα στον Καναδά. Βγάλτε το αλουμινόχαρτο από το κεφάλι σας και αντιμετωπίστε την πραγματικότητα».

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μοναχοκόρη του Έλβις και μητέρα τεσσάρων παιδιών, πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 12 Ιανουαρίου 2023 μετά από καρδιακή ανακοπή.