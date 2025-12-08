Συμβαίνει τώρα:
Η πρώτη ταινία «Star Wars» έρχεται ξανά στους κινηματογράφους μετά από 50 χρόνια

Σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars καλούνται οι θαυμαστές να ενημερώνονται για περισσότερες λεπτομέρειες
Η πρώτη ταινία Star Wars θα επιστρέψει στους κινηματογράφους το 2027 με αφορμή την 50η επέτειό της.

Η πρώτη ταινία Star Wars που κυκλοφόρησε και είναι πρακτικά η τέταρτη χρονολογικά – πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 50η επέτειο του κινηματογραφικού franchise.

Σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars καλούνται οι θαυμαστές να ενημερώνονται για περισσότερες λεπτομέρειες και αναμένουν να γνωστοποιηθεί πότε και πού μπορούν να αγοράσετε εισιτήρια για αυτό το μοναδικό γεγονός.

Η μητρική εταιρεία Disney ανακοίνωσε αρχικά πριν από μερικούς μήνες ότι θα επαναφέρει την ταινία, που αργότερα μετονομάστηκε σε «Star Wars: Episode IV – A New Hope», αλλά τώρα πρόκειται να φτάσει στους κινηματογράφους νωρίτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Και, μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι θα είναι μια «πρόσφατα αποκατεστημένη» έκδοση της αρχικής ταινίας, η ίδια που προβλήθηκε στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Film on Film.

Η πρωτότυπη ταινία διαφέρει σε κάποια στοιχεία από την Ειδική Έκδοση του 1997, η οποία την αντικατέστησε σχεδόν εξ ολοκλήρου.

