Η Ραχήλ Μακρή έψαχνε κοπέλα για τα δύο σπασμένα νύχια της – «Έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα»

Η Ραχήλ Μακρή έκανε μια ανάρτηση στο facebook που ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ιδρύτρια του πολιτικού φορέα «Μέτωπο Νίκης», προσπαθούσε να φτιάξει τα νύχια της αλλά δεν τα κατάφερε.

Η Ραχήλ Μακρή ανέφερε μάλιστα, πως έζησε «το απόλυτο κοινωνικό δράμα», ψάχνοντας να βρει ένα μαγαζί ώστε να μπορεί να φτιάξει τα σπασμένα της νύχια, χωρίς αποτέλεσμα. Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο έκανε σύγκριση της κατάστασης με το ελληνικό δημόσιο και τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της, άρχισαν να πληθαίνουν με το πέρασμα της ώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ραχήλ Μακρή, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ.

Κλάφτηκα, παρακάλεσα “βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά”. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”. Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα.

Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».

Η Ραχήλ Μακρή είναι από τα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής που έχουν απασχολήσει πολύ τόσο με τις πράξεις και τις θέσεις τους όσο και με τις δηλώσεις τους για πολλούς και πολλά. Στο παρελθόν ήταν αποκαλυπτική και για το πώς μπήκε στην πολιτική αλλά και για τα γεγονότα όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, σχετικά με το περιστατικό που ανέβηκε στα κάγκελα.