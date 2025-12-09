Η Ρέμπελ Γουίλσον θα γίνει μητέρα για 2η φορά – Έγκυος η σύζυγός της, Ραμόνα Αγκρούμα

Μητέρα για ακόμα μία φορά πρόκειται να γίνει σύντομα η γνωστή ηθοποιός, Ρέμπελ Γουίλσον, καθώς η σύζυγός της, Ραμόνα Αγκρούμα, είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα μέσω του Instagram το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025), δημοσιεύοντας το θετικό τεστ εγκυμοσύνης της Ραμόνα Αγκρούμα, καθώς και τη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Σημειώνεται ότι η ηθοποιός Ρέμπελ Γουίλσον και η σύζυγός της απέκτησαν το 2022 το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

«Τα πιο ευχάριστα νέα για την οικογένειά μας. Σύντομα θα είμαστε τέσσερις. Το δεύτερο μωρό έρχεται», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησή της, στην οποία δημοσίευσαν και κάποιες φωτογραφίες από τη ζωή τους και μία της κόρης τους.

Η Ρέμπελ Γουίλσον και η Ραμόνα Αγκρούμα παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μια ρομαντική τελετή στη Σαρδηνία και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητέρας τον Νοέμβριο του 2022.

Η 44χρονη κωμικός και η 40χρονη σύντροφός της ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έχοντας δίπλα τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2021 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ έχουν ήδη μία κόρη, την Royce Lillian είναι πλέον τριών ετών.