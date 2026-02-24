Lifestyle

Η Ρία Ελληνίδου για πρώτη φορά στα billboards της Times Square στη Νέα Υόρκη

Αυτή την περίοδο, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τις live εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη με τον Πέτρο Ιακωβίδη
Ρία Ελληνίδου
Η αφίσα της Ρίας Ελληνίδου στην Times Square

Μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της ζει η Ρία Ελληνίδου, καθώς έγινε αφίσα στα billboards της Times Square της Νέας Υόρκης.

Η γνωστή τραγουδίστρια συνεχίζει να κυκλοφορεί τραγούδια τα οποία γίνονται επιτυχίες και να διακρίνεται στον χώρο της. Πλέον, η Ρία Ελληνίδου «έσπασε» τα σύνορα της χώρας καθώς επιλέχθηκε ως ambassador της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Spotify Equal και η φωτογραφία της εμφανίστηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η Ρία Ελληνίδου ανακηρύχθηκε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με την πρόσφατη επιτυχία της «Εξηγήστε μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και δίνει συνέχεια στις μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της.

Μεταξύ άλλων, το «Εξηγήστε μου» βρέθηκε αμέσως στο no1 των trending videos του ελληνικού YouTube κι έχει ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο προβολές σε 20 ημέρες, ενώ κατέκτησε το no1 του Shazam Viral Greece και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο Top 50 του Spotify.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece και μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ το «Εξηγήστε μου» περιλαμβάνεται και στην playlist Equal Global μαζί με τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες.

ria ellinidou
Η Ρία Ελληνίδου ανακηρύχθηκε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal

Αυτή την περίοδο, η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζεται να συναρπάσει με live εμφανίσεις τη Θεσσαλονίκη δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη. Θα βρίσκονται στην «Πύλη Αξιού» από τις 6 Μαρτίου, μετά και την πολύμηνη sold out συνύπαρξή τους στη νυχτερινή Αθήνα, ενώ παράλληλα ετοιμάζει με ενθουσιασμό το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας της.

