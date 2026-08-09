Νίκος Καλογερόπουλος: Τα συγκινητικά «αντίο» του καλλιτεχνικού χώρου στον σπουδαίο ηθοποιό

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Νίκος Καλογερόπουλος, που είχε διανύσει μία σημαντική καριέρα σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Η είδηση του θανάτου του δημοφιλή ηθοποιού, Νίκου Καλογερόπουλου, έγινε γνωστή την Κυριακή (09.08.2026) και σκόρπισε θλίψη στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

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Μάλιστα, η Σεμίνα Διγενή τον αποχαιρέτησε δημοσίως, γράφοντας στο Facebook: «Νίκο μου αγαπημένε, εκείνο το ζόρικο ζεϊμπέκικο, που τραγουδούσε μόνο για σένα, ο Δημητράτος, στο “Κοίτα τι Έκανες”, συνεχίστε το στα κουτούκια του Σείριου. Ξαναβλέπω εκείνη την εκπομπή, που έλαμψες, σπουδαίο και απείθαρχο πλάσμα…».

Εκπρόσωποι της υποκριτικής τέχνης στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Νίκου Καλογερόπουλου θέλησαν να τον αποχαιρετίσουν δημοσίως.

«Αντίο Νίκο! Ήσουν μια ξεχωριστή περίπτωση στην μεγάλη μας οικογένεια.. Η τέχνη μας σου οφείλει πολλά κυρίως για το ταλέντο σου, την φιλοσοφία ζωής, την αγάπη για την δουλειά μας και για το δίκιο πάνω στην γη που πάλευες για να γίνει καλύτερη. Αλλά οι ισχυροί της γης που να ακούσουν τους όμορφους ονειροπόλους, τους εργάτες της τέχνης… Καλό ταξίδι στον Νίκο Καλογερόπουλο τον ακάματο και ταλαιπωρημένο φίλο και σπουδαίο συνάδελφο μας…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ανάρτησή του στο Facebook.

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«Νίκο μου έφυγες κι εσύ…που υπήρξες από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του έργου μου… που έμεινες κοντά μας για λίγο καιρό…που ενδιαφερόσουν να συζητήσουμε ότι με απασχολούσε πίνοντας το καφεδάκι μας… πιστός φίλος για πάντα… Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ ταλαντούχε φίλε μου… Καλό σου ταξίδι», έγραψε η Άννα Φόνσου στη σελίδα του «Σπιτιού του ηθοποιού» στο Instagram.

«Καλό ταξίδι φιλαράκο. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ένας σπουδαίος ηθοποιός. Ένας αληθινός ρεμπέτης.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, με ιδιαίτερα χαρακτηριστική παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε θέατρο στις σχολές Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών.

Τον πρωτοείδαμε στην τηλεόραση με τον «Χριστό ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια συμμετείχε σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ άλλων τη «Μεθυσμένη πολιτεία», το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», το «Στο κάμπινγκ» και τον «Ερασιτέχνη άνθρωπο».

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1981, στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», για την οποία τιμήθηκε με το Β΄ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε η «Λούφα και Παραλλαγή» (1984) του Νίκου Περάκη, όπου ο Καλογερόπουλος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και κέρδισε το Α΄ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Σημαντικές συμμετοχές του ήταν επίσης στις ταινίες «Ρεμπέτικο», «Άρπα Colla», «Εν πλω» του Σταύρου Κωνστανταράκου «Οι Ιππείς της Πύλου» και «Πριν τα μεσάνυχτα», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.