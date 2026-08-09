Δήμητρα Αλεξανδράκη σε Ιωάννα Τούνη: «Χρόνια πολλά, να περάσεις τέλεια στις Μαλδίβες, παλιοζηλιάρα»

Η η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στις εξωτικές Μαλδίβες για να γιορτάσει τα γενέθλιά της και η καλή της φίλη, Δήμητρα Αλεξανδράκη, έσπευσε να της ευχηθεί μέσω του Instagram.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη την Κυριακή (09.08.2026) ανέβασε ένα story με μία φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη και της έστειλε ευχές, καθώς τη Δευτέρα η γνωστή influencer γίνεται 33 ετών. Ταυτόχρονα, δεν άφησε ασχολίαστο τον προορισμό που επέλεξε η φίλη της, καθώς και η ίδια είχε γιορτάσει εκεί τα δικά της γενέθλια.

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Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη και επέλεξαν να μείνουν σε ένα νησάκι στις Μαλδίβες, όπου πήγαν από το Μάλε με υδροπλάνο.

«Καλωσήλθες στις Μαλδίβες. Λοιπόν, είμαστε στο Μάλε, στην πρωτεύουσα και πάμε να πάρουμε υδροπλάνο για να φτάσουμε στο νησάκι που διαλέξαμε για να μείνουμε τις επόμενες μέρες», είπε η Ιωάννα Τούνη στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε.

«Χρόνια πολλά φιλενάδα μου!!! Να σε χαίρομαι, να είσαι πάντα γερή, ευτυχισμένη και να ζεις όλα όσα ονειρεύεσαι!

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Βέβαια κάποιες επιθυμίες σου τις πραγματοποιώ εγώ πρώτη για να σου δίνω ιδέες…

Να περάσεις τέλεια στις Μαλδίβες, παλιοζηλιάρα!!!!!

Του χρόνου πρώτα ο Θεός, λέω να κλείσω έναν κρατήρα στη Σελήνη για τα γενέθλιά μου… έτσι, από περιέργεια, να δω αν θα σε πετύχω κι εκεί μετά από έναν μήνα! Σ’ αγαπάω ξανθιά μου γοργόνα», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.