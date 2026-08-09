Γιώργος Κοντογιάννης: «Ο Μάρκος Σεφερλής είναι περήφανος για μένα που είμαι εργατικός»

Εγώ εργάζομαι το πρωί ως νοσηλευτής στο Αμαλία Φλέμινγκ και το βράδυ στο Δελφινάριο», δήλωσε ο ηθοποιός Γιώργος Κοντογιάννης.

Για την ενασχόληση του ως νοσηλευτής σε νοσοκομείο αλλά και για την παράλληλη εργασία του στο θέατρο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

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«Ο αδελφός μου μού είπε: “Θα σε στηρίξω ως ηθοποιό, αλλά καλό είναι να έχεις και ένα πτυχίο, όπως της Νοσηλευτικής”. Κάτι που τελικά χρειάστηκα στην πορεία. Εγώ εργάζομαι το πρωί ως νοσηλευτής στο Αμαλία Φλέμινγκ και το βράδυ στο Δελφινάριο» δήλωσε, αρχικά, ο νεαρός ηθοποιός.

«Το πρωί, λοιπόν, ασχολούμαι με το σώμα των ανθρώπων και το βράδυ με την ψυχή τους. Ο Μάρκος είναι χαρούμενος και περήφανος για μένα, που είμαι εργατικός», πρόσθεσε.

«Κάποτε ήταν όνειρο μου να παίξω στην τηλεόραση, αλλά καταλαβαίνω ότι στο θέατρο η άμεση επαφή με το κοινό είναι κάτι πιο αληθινό, πιο ουσιαστικό», συμπλήρωσε ακόμα, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη νέα του συνέντευξη,