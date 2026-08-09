O Mike δημοσίευσε βίντεο με μπαταρισμένο το χέρι, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ο γνωστός ράπερ Mike είχε ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα για κάποιο διάστημα να απέχει αναγκαστικά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Την Πέμπτη (06.08.2026) ο Mike ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι είχε τροχαίο χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τι ακριβώς του συνέβη. Την Κυριακή ο νεαρός καλλιτέχνης δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με μπαταρισμένο χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Mike στο story που ανέβασε φαίνεται να κάνει τρυφερές αγκαλιές και παιχνίδια με το σκυλάκι του.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή μου. Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω», είχε γράψει στην ανάρτηση που έγραφε στο Instagram για το τροχαίο που είχε.