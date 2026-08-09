Lifestyle

O Mike δημοσίευσε βίντεο με μπαταρισμένο το χέρι, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε

Οι αγκαλιές με τον σκύλο του
Mike
O Mike / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ο γνωστός ράπερ Mike είχε ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα για κάποιο διάστημα να απέχει αναγκαστικά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Την Πέμπτη (06.08.2026) ο Mike ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι είχε τροχαίο χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τι ακριβώς του συνέβη. Την Κυριακή ο νεαρός καλλιτέχνης δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με μπαταρισμένο χέρι.

Ο Mike στο story που ανέβασε φαίνεται να κάνει τρυφερές αγκαλιές και παιχνίδια με το σκυλάκι του.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή μου. Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω», είχε γράψει στην ανάρτηση που έγραφε στο Instagram για το τροχαίο που είχε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
90
79
78
68
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo