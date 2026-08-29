Νικολίνα Νικολούζου για Αφροδίτη Λατινοπούλου: Με μπλόκαρε γιατί είχα πει σε βίντεο ότι μοιάζουμε

Η Νικολίνα Νικολούζου θεωρεί πως η Αφροδίτη Λατινοπούλου ενοχλήθηκε από βίντεο που δημοσιοποίησε παλαιότερα και αποφάσισε να την μπλοκάρει στα social media. Η πρώην νικήτρια του «My Style Rocks» προσπάθησε να αντιγράψει το μακιγιάζ της πολιτικού και προς το τέλος του νέου βίντεο ανέφερε πως πλέον δεν ανήκει στην κατηγορία των διαδικτυακών φίλων της προέδρου του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Όπως είπε η Νικολίνα Νικολούζου για την Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Με μπλόκαρε επειδή πριν ένα χρόνο είχα κάνει ένα βίντεο που είχα πει ότι μοιάζουμε. Τα συμπεράσματα δικά σας». Η ίδια δεν θέλησε να επεκταθεί. Δεν είναι γνωστό αν το συγκεκριμένο περιστατικό που περιέγραψε ήταν ο λόγος του «μπλοκ» από την πολιτικό.

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Στο νέο βίντεο, η άλλοτε νικήτρια του «My Style Rocks» υιοθέτησε στοιχεία από την εμφάνιση και το μακιγιάζ της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Όπως είπε, κόσμος που την αναγνωρίζει στο δρόμο, της επισημαίνει ότι μοιάζει πολύ με την πολιτικό.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ομοιότητα έχει γίνει αντικείμενο χιουμοριστικών βίντεο και σχολίων, καθώς πολλοί χρήστες βρίσκουν ειρωνικό το γεγονός ότι δύο πρόσωπα με τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες κοινωνικές και πολιτικές απόψεις παρουσιάζουν κοινά εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Νικολίνα Νικολούζου και Αφροδίτη Λατινοπούλου έχουν παρόμοια δομή προσώπου, έντονα ζυγωματικά και παρεμφερές σχήμα ματιών και φρυδιών. Η Νικολίνα Νικολούζου υποστηρίζει τη μόδα και την εξωτερική εμφάνιση ως μέσα προσωπικής απελευθέρωσης, μακριά από αυστηρά κοινωνικά στερεότυπα.