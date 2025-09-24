Η Ρούλα Κορομηλά κάνει διακοπές: Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την παραλία που μοιράστηκε στο Instagram

Τι και αν το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει, η Ρούλα Κορομηλά εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό που έχει ακόμα στην Ελλάδα και αποφάσισε να απολαύσει ήρεμες και χαλαρές διακοπές.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια δεν αποκάλυψε τον τρόπο στον οποίον βρίσκεται, όμως η Ρούλα Κορομηλά μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες και βίντεο από την παραλία που επισκέφθηκε.

Μάλιστα, φορώντας ένα μαύρο μαγιό και ασορτί γυαλιά, ηλίου και καπέλο, πόζαρε χαμογελαστή στον φακό και αφέθηκε στις ομορφιές του τόπου, όπου βρίσκεται πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της στην Αθήνα.

«Ο καλύτερος κ πιο ήσυχος μήνας για μένα ιδανικός για ξεκούραση», έγραψε στην ανάρτησή της η Ρούλα Κορομηλά και δέχτηκε αμέτρητα σχόλια και likes.

«Από μένα για σένα: Κανόνες δεν ακολουθώ. Τους ξαναγράφω… Ποτέ μην σταματήσεις να σε φροντίζεις ανεξάρτητα από την ηλικία. Οι καλύτερες μέρες σου δεν είναι πίσω σου, είναι τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αισθάνεσαι θελκτική, δυνατή κι άνετη! Κλείσε αυτιά κι άκουσε μόνο τα θέλω σου», είχε αποκαλύψει πρόσφατα μέσω του Instagram η Ρούλα Κορομηλά.