Η Σάρον Στόουν δείχνει πώς το κάνουν οι πραγματικές και δυναμικές γυναίκες

Η Σάρον Στόουν είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας του οίκου Mugler και εμφανίστηκε άκρως σέξι και ταυτόχρονα δυναμική στη φωτογράφιση. Φυσικά δεν ήταν μόνη, είχε παρέα της κι ένα νεαρό μοντέλο.

Η 67χρονη ηθοποιός Σάρον Στόουν με ριγέ κοστούμι, κοιτάζει αισθησιακά έναν άνδρα που ήταν ξαπλωμένος με τα πόδια του ανοιχτά γύρω της και δείχνει πώς το κάνουν οι σίγουρες γυναίκες.

Η σταρ είναι το νέο πρόσωπο του διάσημου οίκου και η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τις ταινίες θρίλερ της δεκαετίας του 1990 και από τη φωτογραφική ιστορία του ίδιου του Mugler.

Η Σάρον Στόουν έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες με μια από τους κορυφαίους ρόλους της να είναι αυτός της ταινίας «Βασικό Ένστικτο», με το διασημότερο σταυροπόδι του κινηματογράφου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από έναν, περίπου, μήνα η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο «Business Insider» ότι είχε τσακωθεί με τον Μάικλ Ντάγκλας πριν πρωταγωνιστήσουν μαζί στην ταινία, το 1992.

Η Στόουν ισχυρίστηκε ότι ο Ντάγκλας δεν ήθελε καν να κάνει δοκιμαστικό μαζί της για την εν λόγω ταινία και ο τσακωμός τους έλαβε χώρα για πρώτη φορά στις Κάννες.

Η Στόουν ανέφερε, επίσης, ότι η διένεξή τους συνέβη επειδή υπερασπίστηκε έναν φίλο για τον οποίο ο Ντάγκλας μιλούσε αρνητικά και αυτό τον «προκάλεσε». Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ντάγκλας δήλωσε στο «Page Six» ότι ο ηθοποιός δεν θυμάται να έχει συναντήσει τη Στόουν πριν από το κάστινγκ.