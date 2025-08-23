Η Σάσα Σταμάτη κάνει bungee jumping στον Ισθμό της Κορίνθου – Βίντεο με το άλμα της στο κενό

Η Σάσα Σταμάτη έκανε για ακόμα μια χρονιά bungee jumping στον Ισθμό της Κορίνθου και δημοσιοποίησε βίντεο που κόβουν την ανάσα. Η δημοσιογράφος με χαρακτηριστική άνεση και ψυχραιμία «βούτηξε» στο κενό, με το άλμα της να καταγράφεται.

Η Σάσα Σταμάτη τόλμησε να κάνει bungee jumping στον Ισθμό για τρίτη φορά, όπως τον Ιούλιο του 2024 και το 2023. Με περισσότερη άνεση αυτή τη φορά.

Η γνωστή δημοσιογράφος, ιδιαίτερα ευδιάθετη, και χρησιμοποιώντας ένα απόφθεγμα του Νίκου Καζαντζάκη, είπε πριν ρίξει τη βουτιά: «Αν μπορείς, κοίταξε τον φόβο κατάματα, κι ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει».

Αμέσως μετά φαίνεται να πέφτει στο κενό και λίγο αργότερα να επιστρέφει στην ειδική πλατφόρμα λέγοντας «τέλειο, τι ωραία».

Μέσα από το Instagram, η Σάσα Σταμάτη έδειξε τη διαδικασία, την προετοιμασία της μέχρι και το μεγάλο άλμα, αλλά και την εμψύχωση της ομάδας που βρισκόταν εκεί.

Προ ημερών η Σάσα Σταμάτη είχε κάνει ανάρτηση για τον άγριο ξυλοδαρμό φούρναρη στη γειτονιά της. «Κουκουλοφόροι του πήραν τις οικονομίες και τον χτύπησαν. Ακόμη και όταν εκλιπαρούσε, οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος» είχε γράψει η δημοσιογράφος.