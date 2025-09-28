Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν – Εντυπωσιάζουν οι «κινηματογραφικές» φωτογραφίες από τον γάμο τους

Έφτασε επιτέλους η ώρα η καλή για την πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, Σελένα Γκόμεζ, η οποία παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Μπένι Μπλάνκο, με τις φωτογραφίες από τον γάμο τους να μένουν αξέχαστες.

Η διάσημη τραγουδίστρια, Σελένα Γκόμεζ και ο γνωστός παραγωγός μουσικής, Μπένι Μπλάνκο, ανακοίνωσαν το χαρμόσυνο νέο στους διαδικτυακούς τους φίλους μέσα από μία κοινή ανάρτηση στα social media από την μέρα του γάμου τους.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η Selena Gomez ποζάρει με ένα κομψό νυφικό και εκείνος με σμόκιν, χαμογελαστοί και ερωτευμένοι. Σε μία μάλιστα εικόνα, ο Benny ακουμπά τρυφερά το κεφάλι του στην αγκαλιά της Selena, ενώ εκείνη κάθεται στο γρασίδι.

Και οι δύο επέλεξαν δημιουργίες του οίκου Ralph Lauren, με τις στιλιστικές επιλογές τους να αποπνέουν κομψότητα και διαχρονικό στυλ. Σύμφωνα με τη Vogue, η τελετή έγινε χθες Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, το πρωί και όχι το απόγευμα όπως συνηθίζεται στους περισσότερους γάμους.

«Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή», σχολίασε ο Blanco κάτω από τη δημοσίευση, επιβεβαιώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023, αν και είχαν συνεργαστεί χρόνια νωρίτερα σε τραγούδια όπως τα “Kill Em with Kindness”, “Same Old Love” και “I Can’t Get Enough”. Από την πρώτη στιγμή ήρθαν πολύ κοντά και ο Blanco συνόδευε συχνά τη Selena σε επίσημες εμφανίσεις, όπως στα βραβεία Emmy 2024.

Τον περασμένο Δεκέμβριο του 2024, ο παραγωγός έκανε την πρόταση γάμου με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι σε σχήμα μαργαριταριού, σε ένα ρομαντικό πικνίκ.