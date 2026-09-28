Lifestyle

Η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σε επίδειξη οίκου καλλυντικών, ανοίγοντας την εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Ενδέχεται να κάνει ξανά μια εμφάνιση, εάν το επιτρέψει το πρόγραμμά της, στις επιδείξεις των Dior, Tom Ford, Schiaparelli ή Givenchy
REUTERS
REUTERS / Sarah Meyssonnier
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«I’m alive»: Η Σελίν Ντιόν έκανε το βράδυ της Δευτέρας (28/9/26) μια απρόσμενη εμφάνιση στην επίδειξη μόδας γνωστού οίκου καλλυντικών στον Πύργο του Άιφελ, με την οποία άνοιξε η εβδομάδα μόδας του Παρισιού.

Φορώντας ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα, η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στην πασαρέλα στο τέλος της επίδειξης και τραγούδησε, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

Με πλατύ χαμόγελο και λυτά μαλλιά, η Σελίν Ντιόν ερμήνευσε μια από τις παλιές, μεγάλες επιτυχίες της, το «I’m alive». Στη συνέχεια, ανέβηκαν μαζί της στην πασαρέλα άλλες «πρέσβειρες» του οίκου, όπως η Βαϊόλα Ντέιβις, η Σιμόν Άσλεϊ, και η Εύα Λονγκορία.

Η ντίβα από το Κεμπέκ ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου μια σειρά 26 συναυλιών στο Παρίσι. Οι πρώτες 16 θα δοθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και οι υπόλοιπες τον Μάιο του 2027.

Η εβδομάδα μόδας του Παρισιού, όπου παρουσιάζονται οι προτάσεις των οίκων μόδας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Η Σελίν Ντιόν ενδέχεται να κάνει ξανά μια εμφάνιση, εάν το επιτρέψει το πρόγραμμά της, στις επιδείξεις των Dior, Tom Ford, Schiaparelli ή Givenchy.

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