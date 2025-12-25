Η Σελίν Ντιόν μεταμορφώθηκε σε Γκριντς και τραγούδησε «All by myself» κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε ένα απολαυστικό βίντεο η αγαπημένη Σελίν Ντιόν αποφάσισε να πάει ενάντια στο πνεύμα των ημερών και μεταμφιεσμένη σε «Christmas Grinch» τραγούδησε το ρεφρέν από τη μεγάλη επιτυχία της «All by Myself» (σε ελεύθερη μετάφραση η φράση σημαίνει «εντελώς μόνη μου»).

«Τι θράσος αυτοί οι Whos. Να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε» ακούγεται να λέει η αγνώριστη Σελίν Ντιόν.

«Τέσσερις, γυμνάζω τη φωνή μου. 4:30, ξυπνάω τα παιδιά μου. 5, λύνω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, δεν το λέω σε κανέναν. 6:30, δείπνο με τον εαυτό μου δεν μπορώ να το ακυρώσω πάλι! 7, παλεύω με τις δημιουργικές μου ιδέες. Είμαι κλεισμένη!» φωνάζει το «Christmas Grinch».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

«Βέβαια, αν μεταφέρω τις δημιουργικές μου ιδέες στις 9:00, θα έχω ακόμα χρόνο να μείνω στο κρεβάτι και να χαζεύω ατελείωτα βίντεο στο TikTok. Ή μπορώ απλώς να ευχηθώ σε όλους “Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά”» καταλήγει.