Καίτη Φίνου: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού»

Στεναχωρημένη εμφανίστηκε η Καίτη Φίνου σε βίντεο που ανέβασε σε ανάρτησή της στο Instagram σχετικά με την παραμονή της στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

Η Καίτη Φίνου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της μετά από πλήθος αρνητικών σχολίων που δέχθηκε και ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της εκεί οφείλεται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και όχι σε διάθεση «βολέματος».

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Αρχικά, θέλησε να κάνει διευκρινίσεις για τη δήλωσή της «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα». Η ηθοποιός είχε πει την παραπάνω φράση, σχολιάζοντας την κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό. Σε βίντεό της στο Instagram, επισήμανε: «Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”.

Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».

Συνεχίζοντας, στάθηκε στα αρνητικά σχόλια που της έστειλαν μέσω των social media επειδή μένει στο «Σπίτι του Ηθοποιού». Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για επιλογή ευκολίας, αλλά για οικονομική ανάγκη. Δουλεύοντας μόνο στο θέατρο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα για να νοικιάσει σπίτι.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά», τόνισε η ηθοποιός.