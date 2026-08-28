Η Μαντόνα «ανέβασε» νέες φωτογραφίες και βίντεο από την Ελλάδα – «Οι διακοπές τελείωσαν»

Φωτογραφίες και βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη χώρα μας συνεχίζει να μοιράζεται η Μαντόνα με τα 20,4 εκατομμύρια followers της στο Instagram. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η «βασίλισσα της ποπ» βρέθηκε στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο.

Νοσταλγεί κιόλας την Ελλάδα και το καλοκαίρι της στη χώρα μας η Μαντόνα, καθώς δεν σταματά να «ποστάρει» στο Instagram αναμνήσεις από την παραμονή της.

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H διάσημη τραγουδίστρια εμφανίζεται – μεταξύ άλλων – μέσα στην εκκλησία στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Νησί της Αποκάλυψης να συνομιλεί με μοναχό, να ποζάρει δίπλα σε ένα άγαλμα και να χορεύει τη βραδιά των γενεθλίων της.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ της «βασίλισσας της ποπ», δεν έλειψαν και τα κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις.

«Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου», σχολίασε η Madonna με κάπως φιλοσοφική διάθεση.

Αλλά και από τη δική του πλευρά ο σύντροφος της Μαντόνα, ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Ακίμ Μόρις έχει κι εκείνος «ανεβάσει» στον λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στη χώρα μας.