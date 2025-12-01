Lifestyle

Η Σερένα Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι έχασε 14 κιλά με ένεση αδυνατίσματος

Η 44χρονη τενίστρια έδειξε τα αποτελέσματα της απώλειας κιλών που πέτυχε, ποζάροντας για το εξώφυλλο του περιοδικού «PORTER»
Η Σερένα Γουίλιαμς
Η Σερένα Γουίλιαμς / REUTERS / Marco Bello

Η διάσημη τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς ποζάρει για το περιοδικό «PORTER» αδυνατισμένη και γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Η 44χρονη τενίστρια, σύμβολο του αθλήματος Σερένα Γουίλιαμς, έδειξε τα αποτελέσματα της απώλειας 14 κιλών που πέτυχε, ποζάροντας για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού. Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, η Σερένα στέκεται δίπλα σε μια πισίνα, φορώντας ένα τολμηρό μαγιό με κοψίματα.

Η επτά φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon επιδεικνύει την σιλουέτα της, τα δυνατά της πόδια και τα γυμνασμένα χερια της σε μία σειρά από φωτογραφίες. Τον Αύγουστο αποκάλυψε ότι είχε χάσει πάνω από 14 κιλά με τη βοήθεια ενός φαρμάκου για την απώλεια βάρους.

 
 
 
 
 
Η σταρ του τένις ήταν πάντα πολύ ειλικρινής για τα συναισθήματά της απέναντι στο σώμα της και πέρυσι δημοσίευσε στο Instagram: «Είναι απαραίτητο να αγαπάς τον εαυτό σου. Βρίσκω ότι πρέπει να υπενθυμίζω αυτή την αγάπη για τον εαυτό μου σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της ζωής μου».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σιλουέτα της, η οποία φαινόταν σε εξαιρετική φόρμα. «Αυτή τη στιγμή, μου αρέσει που το σώμα μου δεν είναι τέλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

