Η Σίνθια Νίξον ευχήθηκε στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Δεν υπάρχει κανείς άλλος με τον οποίο θα προτιμούσα να πορευτώ στη ζωή μου»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έγινε χτες Τρίτη (25.03.2025) 60 ετών, και η κολλητή της φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Sex and the City», Σίνθια Νίξον, της ευχήθηκε «χρόνια πολλά».

Η σχέση των δύο γυναικών, τις οποίες δένει μια δυνατή φιλία, μετρά πάνω από σαράντα χρόνια, αφού είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά το 1982 στην ταινία «My Body, My child», όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η Βανέσα Ρέντγκρεϊβ. Η Σίνθια Νίξον και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άφησαν την δικήτ ους ιστορία, ωστόσο, ως «Κάρι» και «Μιράντα», στην τετράδα του «Sex and the City».

Η Σίνθια Νίξον δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπά τους από τη δημοφιλή σειρά, αλλά και ένα ακόμα από την πρώτη τους συνεργασία.

«Δεν υπάρχει κανείς άλλος με τον οποίο θα ήθελα να πορευτώ στη ζωή μου. Χρόνια πολλά», έγραψε η Νίξον στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cynthia Nixon (@cynthiaenixon)

Και η «Σάρλοτ» της σειράς, η Κρίστεν Ντέιβις με τη σειρά της έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για τα 60α γενέθλια της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

«Είμαι τόσο τυχερή που έχω αυτή την απίστευτη γυναίκα στη ζωή μου! Ποτέ δεν θα φανταζόμουν όλα τα χρόνια που έχουμε περάσει μαζί από όταν γνωριστήκαμε το 1997 χαχα. Είμαι ατελείωτα περήφανη με όλα τα επιτεύγματά σου. Άλλος ένας χρόνος, και άλλα τόσα που έρχονται», έγραψε.