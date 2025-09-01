Lifestyle

Η Σίντι Λόπερ στην τελευταία συναυλία της ανέβηκε στη σκηνή με τις Τζόνι Μίτσελ, Cher και SZA

Η Σίντι Λόπερ έγινε σούπερ σταρ, με το τραγούδι «Time After Time» και την επιτυχία «Girls Just Want to Have Fun»
Σίντι Λόπερ
Σίντι Λόπερ / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Σίντι Λόπερ έδωσε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στο Hollywood Bowl και μαζί της στη σκηνή ήταν οι ειδικοί καλεσμένοι Τζόνι Μίτσελ, Τζον Λέτζεντ, Cher και SZA.

Νωρίτερα φέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική «Girls Just Wanna Have Fun» με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 και 30 Αυγούστου.

Οι θαυμαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα έκανε κάτι ξεχωριστό με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδείας και εξέπληξε το κοινό φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς καλλιτέχνες.

Η Τζόνι Μίτσελ συνόδευσε την ποπ τραγουδίστρια για μια ερμηνεία του «Carey». Ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μίτσελ το 2025. Αργότερα, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει ντουέτο με τη Σίντι Λόπερ το «Time After Time».

Η SZA τραγούδησε μαζί με τη Σίντι Λόπερ το «True Colours και η Cher εξέπληξε το κοινό όταν ερμήνευσε μαζί με τη Σίντι Λόπερ το «Girls Just Wanna Have Fun».

Το 1983 η Σίντι Λόπερ κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, με τίτλο «She’s So Unusual». Μέσα σε δύο χρόνια έγινε σούπερ σταρ, με το τραγούδι «Time After Time» και την επιτυχία «Girls Just Want to Have Fun», η οποία εδραιώθηκε ως μία από τις σπουδαιότερα ποπ του 20ου αιώνα και της χάρισε το πρώτο της βραβείο Grammy.

«Θέλω να γιορτάσω με κόσμο» είπε η τραγουδίστρια όταν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. «Να γιορτάσω πραγματικά με κόσμο και να την κάνω διασκεδαστική» τόνισε αναφερόμενη στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία της.

