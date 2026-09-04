Η Σίντνεϊ Σουίνι πιο ερωτευμένη από ποτέ στη Βενετία: Βόλτα με γόνδολα, αγκαλιές και φιλιά με τον σύντροφό της

Μία ρομαντική βόλτα στη Βενετία έκανε η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι με τον σύντροφό της Σκούτερ Μπράουν, με το ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά του. Οι δυό τους έφτασαν στην Ιταλία για να παρευρεθούν στο δείπνο της Armani Beauty, για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με τις κάμερες να τους πιάνουν να περπατούν χέρι – χέρι.

Ήδη από το πρωί η ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι με τον σύντροφό της είχαν κάνει την βόλτα τους στα σοκάκια της Βενετίας δίνοντας και ένα παθιασμένο φιλί μέσα σε γόνδολα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δείπνο η 28χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα εφαρμοστό φόρεμα Armani, καλυμμένο με παγιέτες, με ανοιχτή πλάτη και βαθύ ντεκολτέ. Στο πλευρό της, ο 45χρονος μάνατζερ και επιχειρηματίας επέλεξε ένα κομψό σκούρο σύνολο. Οι δυο τους περπάτησαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου κατά την άφιξή τους στους Βασιλικούς Κήπους, όπου και πραγματοποιήθηκε το κλειστό δείπνο του οίκου.

Sydney Sweeney and Scooter Braun in Venice today pic.twitter.com/nTEp9q5Y86 — 26 (@2026MetGala) September 3, 2026

Sydney Sweeney and Scooter Braun kissing on a gondola in Venice.



They met there.



They came back.



They’re not hiding it.#SydneySweeney pic.twitter.com/RPbrnUiO75 — Andray (@andrayofficial) September 3, 2026

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν εντοπίστηκαν να βγαίνονυ πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025. Είχαν γνωριστεί λίγους μήνες νωρίτερα, στον πολυσυζητημένο γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία.

Η σχέση τους άρχισε μετά το τέλος του αρραβώνα της ηθοποιού με τον επί χρόνια σύντροφό της, Τζόναθαν Νταβίνο. Στην αρχή οι δυο τους επιχείρησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, με ανθρώπους από το περιβάλλον τους να αναφέρουν ότι δεν βιάζονταν και προτιμούσαν να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούσαν μαζί.

Sydney Sweeney is bringing sheer glamour to the Armani Beauty Dinner at the Venice Film Festival. 💎 pic.twitter.com/5DZ03IrhrI — Entertainment Tonight (@etnow) September 3, 2026

Μέχρι τον Δεκέμβριο, ωστόσο, είχε γίνει γνωστό ότι η σχέση είχε πάρει πιο σοβαρή τροπή. Πηγές υποστήριζαν τότε ότι ήταν πλέον αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον και ότι τα πράγματα μεταξύ τους πήγαιναν πολύ καλά. Πριν από το ταξίδι στη Βενετία, το ζευγάρι είχε εμφανιστεί μαζί και στο Λος Άντζελες. Μαζί τους βρίσκονταν και τα τρία παιδιά του Σκούτερ Μπράουν.