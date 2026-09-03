Νίκος Κουρής: Πονάς δέκα φορές πιο πολύ από το παιδί σου όταν πονάει, ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του

Σε μία εξομολόγηση για την πατρότητα προχώρησε ο Νίκος Κουρής. «Δεν ευθύνομαι εγώ για τον δρόμο που θα πάρει το παιδί μου», λέει, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός στη νέα του συνέντευξη.

Μιλώντας στο περιοδικό «Vogue» γύρω από την πατρότητα και με την ιδιότητα του ηθοποιού, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στη σχέση με τον γιο του, Πέτρο.

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Στη συνέντευξή του ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε όλα όσα έχει μάθει μέσα από τον ρόλο του ως πατέρας.

«Η πατρότητα είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία. Το παιδί σου είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και έγνοια, η πρώτη και τελευταία σου ευθύνη. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το να είσαι γονιός», είπε ο Νίκος Κουρής.

«Αν δεν είσαι (γονιός), δεν το υποψιάζεσαι καν. Πάντα υπολείπεσαι. Γιατί πονάς δέκα φορές πιο πολύ από το παιδί σου όταν πονάει, γιατί θέλεις να πεθάνεις προκειμένου να μην πάθει τίποτα, γιατί ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του. Το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας διαφέρει, αλλά το αίσθημα είναι κοινό», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

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Στη συνέχεια, ο Νίκος Κουρής μίλησε για την προσωπική πορεία του γιου του, ο οποίος φέτος πέρασε στη Βιολογία, τονίζοντας πως κάθε άνθρωπος χαράζει τον δικό του δρόμο.

«Οι πτώσεις, οι ήττες, τα λάθη είναι τεράστια και όμως η γονεϊκότητα παραμένει μια υπέροχη εμπειρία. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι ευθύνομαι εγώ για τον δρόμο που θα πάρει το παιδί μου, αυτά είναι παραμύθια.

Κάθε άνθρωπος έχει τον πυρήνα και τον κόσμο του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αγαπάς. Ο γιος μου μπήκε φέτος στη Βιολογία και προφανώς είμαι περήφανος, αλλά είμαι πιο περήφανος για το ότι αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων με μια δική του στάση και εμπλοκή. Δεν κάναμε εμείς κάτι καλά ή κακά που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι δικό του».