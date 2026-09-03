Μαρίνα Ασλάνογλου: Όλοι είναι πνιγμένοι οικονομικά και οι μισθοί στα χίλια ευρώ

Στην ανάγκη του κόσμου για γέλιο και ψυχική ανακούφιση, αλλά και στη δύναμη του θεάτρου να σχολιάζει την επικαιρότητα αναφέρθηκε η δημοφιλής ηθοποιός, Μαρίνα Ασλάνογλου με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη.

Σε συνέντευξή της στο «Enjoy», η ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου εξέφρασε, παράλληλα, την ανησυχία της για τη σημερινή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

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– Περιδιαβαίνετε όλη την ελληνική επαρχία με την παράσταση «Εκκλησιάζουσες», τι βλέπετε να έχει ανάγκη σήμερα ο Έλληνας.

– Έχει μεγάλη ανάγκη από γέλιο και χαρά, από ψυχική ανακούφιση. Και το θέατρο αυτή τη χαρά την προσφέρει. Στην επαρχία δε, που οι θίασοι δεν ταξιδεύουν τον χειμώνα με παραστάσεις, το καλοκαίρι γι’ αυτούς είναι μια θεατρική όαση. Ο κόσμος παρακολουθεί θέατρο στην επαρχία, του αρέσει και ο Αριστοφάνης, έχει πάντα κάτι που του πει για το πολιτικό σύστημα και την εξουσία και δη αυτά σε προεκλογική περίοδο έχει μια χρήσιμη και ωφέλιμη. Οι «Εκκλησιάζουσες» είναι μια παράσταση με πολλή μουσική, τραγούδι, με χιούμορ, σάτιρα, ωραία κοστούμια, σκηνικά, έχει γίνει πολλή δουλειά. Είναι μια παράσταση επίκαιρη, εξαγγελτική, που περιστρέφεται από την επικαιρότητα γιατί γίνεται η φωνή του και λέει πράγματα που και ο ίδιος θέλει να ακούσει.

– Πώς βλέπετε σήμερα την κοινωνία μας;

– Δυστοπική. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους νέους και τις νέες μας, για τη νέα γενιά που τώρα ξεκινά τα όνειρά της για καριέρα και οικογένεια. Έχει έρθει η σειρά μας, αλλά με τους μισθούς που παίρνει μόνο επιβιώνει και δεν μπορεί να δημιουργήσει, να συντηρήσει ακόμα και αυτά που βρήκε από τους παππούδες, ούτε και να ονειρευτεί. Δύσκολες καταστάσεις ζούμε. Όλοι είναι πνιγμένοι οικονομικά, γονείς, ενέργεια και οι μισθοί στα χίλια ευρώ. Πώς θα αλλάξει αυτό;