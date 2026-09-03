Lifestyle

Μαρίνα Ασλάνογλου: Όλοι είναι πνιγμένοι οικονομικά και οι μισθοί στα χίλια ευρώ

«Δύσκολες καταστάσεις ζούμε, η κοινωνία μας είναι δυστοπική», διαπιστώνει η γνωστή ηθοποιός
Μαρίνα Ασλάνογλου
Η ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου /NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Θωμάς Δασκαλάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην ανάγκη του κόσμου για γέλιο και ψυχική ανακούφιση, αλλά και στη δύναμη του θεάτρου να σχολιάζει την επικαιρότητα αναφέρθηκε η δημοφιλής ηθοποιός, Μαρίνα Ασλάνογλου με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη.

Σε συνέντευξή της στο «Enjoy», η ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου εξέφρασε, παράλληλα, την ανησυχία της για τη σημερινή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Περιδιαβαίνετε όλη την ελληνική επαρχία με την παράσταση «Εκκλησιάζουσες», τι βλέπετε να έχει ανάγκη σήμερα ο Έλληνας.

– Έχει μεγάλη ανάγκη από γέλιο και χαρά, από ψυχική ανακούφιση. Και το θέατρο αυτή τη χαρά την προσφέρει. Στην επαρχία δε, που οι θίασοι δεν ταξιδεύουν τον χειμώνα με παραστάσεις, το καλοκαίρι γι’ αυτούς είναι μια θεατρική όαση. Ο κόσμος παρακολουθεί θέατρο στην επαρχία, του αρέσει και ο Αριστοφάνης, έχει πάντα κάτι που του πει για το πολιτικό σύστημα και την εξουσία και δη αυτά σε προεκλογική περίοδο έχει μια χρήσιμη και ωφέλιμη. Οι «Εκκλησιάζουσες» είναι μια παράσταση με πολλή μουσική, τραγούδι, με χιούμορ, σάτιρα, ωραία κοστούμια, σκηνικά, έχει γίνει πολλή δουλειά. Είναι μια παράσταση επίκαιρη, εξαγγελτική, που περιστρέφεται από την επικαιρότητα γιατί γίνεται η φωνή του και λέει πράγματα που και ο ίδιος θέλει να ακούσει.

Πώς βλέπετε σήμερα την κοινωνία μας;

– Δυστοπική. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους νέους και τις νέες μας, για τη νέα γενιά που τώρα ξεκινά τα όνειρά της για καριέρα και οικογένεια. Έχει έρθει η σειρά μας, αλλά με τους μισθούς που παίρνει μόνο επιβιώνει και δεν μπορεί να δημιουργήσει, να συντηρήσει ακόμα και αυτά που βρήκε από τους παππούδες, ούτε και να ονειρευτεί. Δύσκολες καταστάσεις ζούμε. Όλοι είναι πνιγμένοι οικονομικά, γονείς, ενέργεια και οι μισθοί στα χίλια ευρώ. Πώς θα αλλάξει αυτό;

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
384
214
187
106
89
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Καίτη Γαρμπή στη σκηνή του Anodos
Η επιτυχημένη, αγαπημένη και διαχρονική ντίβα της καρδιάς μας, θα γεμίσει τις νύχτες μας με χρώμα, πάθος και μουσική μαγεία, με την αισθαντική φωνή της
Καίτη Γαρμπή
Newsit logo
Newsit logo