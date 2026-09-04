Η Κατερίνα Στικούδη έκανε deadlift με 100 κιλά: Οι αντιδράσεις στο TikTok για τη μέση της

Αντιδράσεις προκάλεσε στο TikTok βίντεο από την προπόνηση που έκανε η Κατερίνα Στικούδη την Πέμπτη (03.09.2026). Αν και το γνωστό μοντέλο ανέβασε περήφανη πως κατάφερε να σηκώσει με deadlift 100 κιλά, οι χρήστες είχαν άλλη άποψη, κρίνοντάς την για την στάση του σώματός της.

Η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται στο βίντεο να ετοιμάζεται για την άσκηση deadlift, κάνοντας μάλιστα απόπειρα να σηκώσει 100 κιλά. Όπως φαίνεται στα πλάνα, όταν τα καταφέρνει, πετά την μπάρα από τα χέρια της, τρομερά ικανοποιημένη με τις ικανότητές της.

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Οι χρήστες κάτω από το βίντεο ωστόσο ξεκίνησαν να «δικάζουν».

Αν και αρκετοί της έγραψαν «μπράβο» ή την αποκάλεσαν «θηρίο», πολλοί ήταν και εκείνοι που της έκαναν παρατήρηση για τη τεχνική της η οποία -σε τέτοια βάρη- μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μέση.





«Έτσι όπως την κάνεις όλο το βάρος το τραβάει η μέση σου. Καλύτερα να στο δείξει ο γυμναστής γιατί θα πάθεις χοντρή ζημιά», ή «καλά προπονητή δεν έχεις; Όλο λάθος θα πας για μέση», ήταν μερικά από τα σχόλια.