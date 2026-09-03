Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες από τον «γάμο» που έκανε στα 19 της με τον εφηβικό της έρωτα

Η Μαρία Σολωμού, μοιράστηκε μία σειρά φωτογραφιών μέσα από το instagram, στις οποίες διηγείται μία ρομαντική ιστορία από την ηλικία των 19 ετών με τον τότε σύντροφό της.

Όπως εξιστορεί η Μαρία Σολωμού, όταν ήταν 19 ετών, με τον τότε έρωτά της, Πάνο, «παντρεύτηκαν», όχι επίσημα στην Σαντορίνη, με τις εικόνες να καταλήγουν στο σήμερα, που η ηθοποιός, συναντήθηκε μαζί με τον τότε σύντροφό της στην Σκιάθο, στέλνοντας ένα μήνυμα, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από την ζωή μας.

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Αναλυτικά η ηθοποιός περιγράφει:

«Μια φορά και έναν καιρό… Αυτή είμαι εγώ. Κι αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη.

Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις. Οπότε είπαμε να παντρευτούμε. Ανταλλάξαμε και όρκους. Κόψαμε και τούρτα. Εννοείται χωρίς άδειες, έτσι μόνοι μας. Παρόλα αυτά για μας ήταν αληθινό.

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Σαν να ξέραμε ότι μετά από 30 και χρόνια… θα είμαστε ακόμα εδώ. Ίδιοι. Να τα θυμόμαστε όλα και να γελάμε. Όχι Σαντορίνη, αλλά Σκιάθο. Όχι 19 πια, αλλά τι σημασία έχει… Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μένουν στη ζωή σου».

Στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες αυτές, η Μαρία Σολωμού γράφει: «Ωδή στους εφηβικούς έρωτες που μεγάλωσαν κι έγιναν σχέσεις ζωής !!!».