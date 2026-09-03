Lifestyle

Ο Σταύρος Φλώρος ζητά αποζημίωση 100.000.000 δολαρίων μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor

Από το ατύχημα ο παίκτης παραλίγο να χάσει τη ζωή του και ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο
Ο Σταύρος Φλώρος
Ο Σταύρος Φλώρος
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Ο Σταύρος Φλώρος, πρώην παίκτης του Survivor, διεκδικεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την παραγωγή του παιχνιδιού επιβίωσης, μετά το σοβαρό ατύχημα στα γυρίσματα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή για το ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026, ενώ συμμετείχε στο Survivor. Εκείνη την ημέρα είχε μπει στη θάλασσα για υποβρύχιο ψάρεμα, προκειμένου να εξασφαλίσει τροφή, όταν χτυπήθηκε από την προπέλα ενός τουριστικού σκάφους.

Στην αγωγή του, ο πρώην παίκτης υποστηρίζει σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, ότι οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα και σε περιοχή όπου περνούσαν πολλά τουριστικά σκάφη. Όπως καταγγέλλει, δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευμένες ζώνες ή επαρκής προειδοποιητική σήμανση για την προστασία των παικτών.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ακόμη ότι είχαν προηγηθεί επικίνδυνα περιστατικά στην περιοχή και ότι είχε καταγραφεί ακόμη και ένας θάνατος στα ίδια νερά. Παρά τους κινδύνους αυτούς, όπως υποστηρίζει, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ο Σταύρος Φλώρος αναφέρει ότι μετά το χτύπημα το ακρωτηριασμένο μέλος χάθηκε στη θάλασσα. Όπως περιγράφει, τη ζωή του βοήθησε να σωθεί ένας άγνωστος που βρισκόταν στο τουριστικό σκάφος και του τοποθέτησε αιμοστατικό επίδεσμο.

Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου παρέμεινε για 61 ημέρες και υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, με τον πρώην παίκτη να ζητά αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

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