Lifestyle

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στους εντυπωσιακούς καταρράκτες της Ισλανδίας – «Χώρα μαγική»

Το ταξίδι στην Ισλανδία αποτέλεσε για τον Γιώργο Λιάγκα και τους γιους του μια μικρή απόδραση γεμάτη εικόνες και εμπειρίες
Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στην Ισλανδία
Ο Γιώργος Λιάγκας στους θερμοπίδακες της Ισλανδίας / πηγή φωτογραφίας gliagas Instagram
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Ένα ξεχωριστό ταξίδι μαζί με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, επέλεξε να κάνει ο Γιώργος Λιάγκας λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα και μπει ξανά στους απαιτητικούς ρυθμούς της νέας τηλεοπτικής σεζόν από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας ταξίδεψε με τα παιδιά του στην Ισλανδία, έναν προορισμό που μοιάζει να έχει βγει από κινηματογραφικό σκηνικό, με ηφαιστειακά τοπία, εντυπωσιακούς καταρράκτες, θερμές πηγές και γεωθερμικά φαινόμενα που αποκαλύπτουν σε κάθε στάση τη δύναμη της φύσης, όπως αποτυπώνουν οι φωτογραφίες που «ανέβασε» στο Instagram ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος φροντίζει να περνά όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορεί με τους δύο γιους του, θέλησε αυτή τη φορά να μοιραστεί μαζί τους μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία.

Μακριά από τηλεοπτικά πλατό και επαγγελματικές υποχρεώσεις, πατέρας και γιοι εξερεύνησαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Ισλανδίας, με τον παρουσιαστή να απαθανατίζει εικόνες από το ταξίδι τους.

Το ταξίδι στην Ισλανδία αποτέλεσε για τον Γιώργο Λιάγκα και τους γιους του μια μικρή απόδραση γεμάτη εικόνες και εμπειρίες, λίγο πριν ο δημοσιογράφος επιστρέψει στην τηλεοπτική καθημερινότητά του και στις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Άλλωστε, παρά το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα, ο ίδιος έχει δείξει πολλές φορές πως ο χρόνος με τους γιους του αποτελεί σταθερή προτεραιότητα στη ζωή του.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στην Ισλανδία
πηγή φωτογραφίας gliagas Instagram
Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στην Ισλανδία
πηγή φωτογραφίας gliagas Instagram

Και αυτή τη φορά, αντί για έναν κλασικό καλοκαιρινό προορισμό, πατέρας και γιοι επέλεξαν την άγρια ομορφιά της Ισλανδίας για να δημιουργήσουν ακόμη μία κοινή ταξιδιωτική ανάμνηση.

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