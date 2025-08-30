Η Σίσσυ Χρηστίδου δροσίζεται σε πισίνα, απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα από το δωμάτιό της

Ακόμα μία καλοκαιρινή εξόρμηση απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία σύντομα πρόκειται να επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της στο MEGA. Όσο λοιπόν έχει τη δυνατότητα κάνει διακοπές σε όμορφα μέρη της χώρας μας και μοιράζεται στιγμές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30.08.2025) η λαμπερή παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», που επιστρέφει τηλεοπτική για άλλη μία σεζόν, δημοσίευσε μερικά βίντεο από τις διακοπές της, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά βρίσκεται στο Δερβένι Κορινθίας, ενώ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι η Σίσσυ Χρηστίδου είχε επισκεφθεί τη Λήμνο, τα Κήθυρα και τη Χαλκιδική.

Θέλοντας να δείξει την υπέροχη θέα που απολαμβάνει, λοιπόν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βρίσκεται σε μία πισίνα και δροσίζεται, ενώ πίσω της υπάρχει η απεραντοσύνη της θάλασσας και το σκηνικό «έκοψε» την ανάσα στους followers της που έσπευσαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους μέσω σχολίων και likes.

«Άπειρο», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Επίσης νωρίτερα στα stories της η Σίσσυ Χρηστίδου είχε ανεβάσει και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η ίδια να σηκώνεται από το κρεβάτι και να πηγαίνει κατευθείαν στον εξωτερικό χώρο του δωματίου της, όπου υπήρχε μία εντυπωσιακή πισίνα.

«Στο δικό μου μυαλό η οικογένεια είναι αυτή, δεν υπάρχει πλάνο να μεγαλώσει η οικογένεια μου ή να ενταχθεί κάποιος (σ.σ. σύντροφος). Δεν μπορώ να σκεφτώ να μπει κάποιος άλλος άντρας μέσα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Το σπίτι είναι η εστία μου. Μπορεί κάποια σπίτι να φτάσει ένας άντρας να μπει στη ζωή μου αλλά δε θα φτάσει στα παιδιά μου», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Σίσσυ Χρηστίδου σε συνέντευξή της.