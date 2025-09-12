Η Σίσσυ Χρηστίδου έγινε 45 ετών: Σε ποια πόλη επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με τους γιους της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα Παρασκευή (12.09.2025) η Σίσσυ Χρηστίδου και αποφάσισε να τα γιορτάσει μαζί με τα σημαντικότητα πρόσωπα της ζωής της, τους δυο τους της, Φίλλιπο Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο Μαραντίνη.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του MEGA πρόκειται να επιστρέψει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα το επόμενο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε έχει τη δυνατότητα να χαλαρώνει. Έτσι η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε με τα παιδιά της στην όμορφη Βαρκελώνη, λόγω γενεθλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί τις όμορφες στιγμές που βιώνει στην ισπανική πόλη και ανέβασε στο Instagram κάποιες φωτογραφίες της με την τούρτα της, η οποία δεν αποκάλυπτε την ηλικία της. Ωστόσο, η Σίσσυ Χρηστίδου – που δεν κρύβει τα χρόνια της – έγραψε στη λεζάντα ότι έχει κάνει 45 «ταξίδια γύρω από τον ήλιο», έκλεισε δηλαδή τα 45 της χρόνια.

«Γενέθλια στη Βαρκελώνη με τα αγόρια μου τα 45 ταξίδια μου γύρω από τον ήλιο», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει ως προτεραιότητα της ζωής του τα δύο παιδιά της και έχει κάνει σαφές σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δε σκοπεύει να βάλει έναν άλλον άντρα στο σπίτι τους, ως σύντροφό της.