Η Σίσσυ Χρηστίδου «λύγισε» για τις αμβλώσεις: Θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς τοποθετούμαστε

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και «λύγισε» on air, αναφέροντας μια προσωπική της ιστορία.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) μέσω της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» αναφέρθηκε στο ζήτημα των αμβλώσεων, παρουσιάζοντας όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού. Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου εξομολογήθηκε ότι είπε τη γνώμη της για το θέμα σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο, φέρνοντας το σε δύσκολη θέση.

«Επειδή έθεσε και το θέμα της ηθικής και σας λέω, εγώ έχω αμφιταλαντευτεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα πάρα πολλές φορές εσωτερικά, στις δικές μου ή στις συζητήσεις με τις φίλες μου και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής, ότι κάποια στιγμή, όταν θέτεις το θέμα της ηθικής, που μπορεί να το θέτεις για να το βάλεις μέσα στο μυαλό μιας γυναίκας, ας πούμε, να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές και τα λοιπά, είναι ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι επίσης να μπεις», είπε αρχικά.

Αμέσως μετά, η Σίσσυ Χρηστίδου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στο αγαπημένο της πρόσωπο, που είχε πληγωθεί από την τοποθέτησή της.

«Γιατί έχω εκφράσει τη γνώμη μου μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και δεν ήτανε θετική απέναντι σε αυτό. Και είχε ήδη κάνει αυτή την κίνηση και έβαλε τα κλάματα μπροστά μου. Και κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα, χωρίς να θέλω. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς τοποθετούμαστε», δήλωσε.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει, που πάει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να πονάει όλο της το είναι και η ψυχή της και που δεν το σκέφτεται για μια ζωή.

Νομίζω ότι όποια γυναίκα το έχει κάνει αυτό, θέλω να πιστεύω ότι καμία γυναίκα δεν το κάνει έτσι. Οπότε ας μην μπει θέμα δημόσιας διαβούλευσης, αλλά ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να μην φτάνει εκεί η συνθήκη, πώς θα μπορούσαμε να φροντίσουμε τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας, να ενημερωθούν ή να έχουν πρόληψη για να μπορέσουν να καταφέρουν να μην φτάσουμε εκεί», κατέληξε η γνωστή παρουσιάστρια.

Παράλληλα, η Έλενα Ακρίτα εξομολογήθηκε μέσω Facebook ότι έχει κάνει άμβλωση.