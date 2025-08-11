Η Σμαράγδα Καρύδη έγινε 56 ετών και το γιόρτασε με τα αγαπημένα της πρόσωπα – Δε θέλω τίποτα άλλο να ζητήσω

Η Σμαράγδα Καρύδη γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1969 και το Σάββατο (09.08.2025) που έγινε 56 ετών γιόρτασε τα γενέθλιά της με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή ηθοποιός έχει βρει εδώ και πολλά χρόνια το άλλο της μισό στο πρόσωπο του συναδέλφου της, Θοδωρή Αθερίδη, ενώ ταυτόχρονα έγινε εκλεκτούς φίλους από τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Έτσι η Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον σύντροφό της, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Η παρέα συναντήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ένα ουζερί στην Αίγινα, όπου η πρωταγωνίστρια της σειράς «IQ 160» διατηρεί εξοχικό σπίτι και η Σμαράγδα Καρύδη έσβησε τα κεράκια μίας εντυπωσιακά χαριτωμένης τούρτας με το ομοίωμά της.

«Χτες συμπλήρωσα άλλον έναν χρόνο σε αυτή τη γη και είμαι ευγνώμων που είμαι υγιής και έχω φίλους που αγαπώ και με αγαπούν. Δε θέλω τίποτα άλλο να ζητήσω. Μακάρι να συναντιόμαστε έτσι και να γιορτάζουμε για πολλά ακόμα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε η Σμαράγδα Καρύδη στο Instagram, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Smaragda Karydi (@smaragda_karidi_official)

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως πολλά likes και ευχές για τα γενέθλιά της, ενώ η ηθοποιός μοιράστηκε ακόμα μία φωτογραφία από το πάρτι της στα stories της, αποκαλύπτοντας με ποιους πέρασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.

Στο πλευρό της γνωστής ηθοποιού ήταν ο σύντροφός της, Θοδωρής Αθερίδης, ο καλός της φίλος, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, καθώς και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Ελένη Σκουλά και άλλοι δύο φίλοι τους.