MUSES FILM AWARDS – Levadia International Film Festival 2026 με έμπνευση από τον Ελικώνα

Το MUSES FILM AWARDS – Levadia International Film Festival επιστρέφει δυναμικά για τη δεύτερη διοργάνωσή του, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2026, στη Λιβαδειά, μετατρέποντας την ιστορική πόλη της Στερεάς Ελλάδας σε διεθνές σημείο συνάντησης κινηματογραφιστών, παραγωγών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Με έμπνευση από τον Ελικώνα, τον Παρνασσό, τις Μούσες και τη βαθιά πολιτιστική μνήμη της περιοχής, το φεστιβάλ συνδέει την ελληνική πνευματική κληρονομιά με τη σύγχρονη διεθνή κινηματογραφική δημιουργία.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει καθημερινές προβολές, διεθνή masterclasses, τιμητικές βραβεύσεις, κόκκινο χαλί, τελετές έναρξης και λήξης, πολιτιστικές δράσεις, παραδοσιακή ελληνική βραδιά και ειδικές διεθνείς παρουσίες.

Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Λιβαδειάς.

Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η προσέλευση των προσκεκλημένων στο κόκκινο χαλί, με filmmakers, VIP guests, διεθνείς προσκεκλημένους και εκπροσώπους του κινηματογραφικού και πολιτιστικού χώρου.

Στην τελετή θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δημήτριος Κατής, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του MUSES FILM AWARDS και ο Δήμαρχος Λεβαδέων, Δημήτρης Καραμάνης.

Το φεστιβάλ δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές προβολές. Δημιουργεί ένα πλήρες πολιτιστικό και βιωματικό πρόγραμμα για τους καλεσμένους του.

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί προαιρετική εκδρομή στους Δελφούς, με αναχώρηση από τη Λιβαδειά το πρωί. Η δράση προσφέρει στους διεθνείς επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς και πνευματικούς τόπους της αρχαίας Ελλάδας.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Cineplex Filippos, από τις 10:00 έως τις 22:00, σε τρεις σύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημες επιλογές, διαγωνιστικές ταινίες και ειδικές προβολές από δημιουργούς και παραγωγές από όλο τον κόσμο.

Η εγγραφή και διαπίστευση των filmmakers θα γίνεται στο Cineplex Filippos, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των προβολών, ώστε οι δημιουργοί να μπορούν να παραλαμβάνουν τα credentials τους με την άφιξή τους.

H κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή του MUSES FILM AWARDS – Levadia International Film Festival αποτελείται από τους:

ΝΑΣΟ ΒΑΚΑΛΗ: Ο Νάσος Βακάλης είναι βραβευμένος με Emmy animation director, animator, storyboard artist και δημιουργός με διεθνή πορεία. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα studios και παραγωγές, όπως DreamWorks Animation, Warner Bros., Paramount, Universal / Illumination και ESPN, ενώ η ταινία του Dinner for Few έχει διακριθεί σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ. Είναι μέλος της European Film Academy και έχει οριστεί ως επίσημος πολιτιστικός εκπρόσωπος και πρέσβης του MUSES FILM AWARDS – Levadia International Film Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έδρα το Los Angeles, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και τις σχέσεις του φεστιβάλ με την αμερικανική κινηματογραφική κοινότητα.

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ο Γιώργος Παπαβασιλείου, διεθνώς γνωστός και ως Jorgo Papavassiliou, είναι Ελληνογερμανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος με σημαντική παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ελλάδα. Έχει σκηνοθετήσει τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, με αναγνώριση για την επαγγελματική του συνέπεια και τη διεθνή κινηματογραφική του ματιά. Είναι μέλος της European Film Academy, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό κύρος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ.

BALÁZS BOKOR: Επίτιμο μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Ο Balázs Bokor είναι Πρόεδρος του Hungarian Hollywood Council και Πρόεδρος του Tony Curtis International Film Festival. Η παρουσία του στο MUSES FILM AWARDS ενισχύει τη διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας, της διεθνούς κινηματογραφικής συνεργασίας και της σύνδεσης της Ευρώπης με την ιστορική κληρονομιά του Hollywood. Η συμμετοχή του ως επίτιμο μέλος της κριτικής επιτροπής επισφραγίζει τη στενή πολιτιστική σχέση ανάμεσα στο MUSES FILM AWARDS και το Tony Curtis International Film Festival.

ANTONIO DI LEONARDO: Ο Antonio Di Leonardo είναι Ιταλός filmmaker, screenwriter και producer. Είναι γνωστός για τα κινηματογραφικά έργα Serendip και Safara, ενώ η δημιουργική του διαδρομή συνδέει τον κινηματογράφο με τα ταξίδια, την ανθρωπιστική δράση και την αφήγηση ιστοριών με διεθνή και κοινωνικό χαρακτήρα.

ΕΞΗΚΙΑ ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗ: Ο Εξηκίας Τριβουλίδης είναι καλλιτέχνης με αντικείμενο τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τα ψηφιδωτά, την κλασική τέχνη και τη χειροποίητη καλλιτεχνική δημιουργία. Το έργο του συνδέεται έντονα με την ελληνική αρχαιότητα, την αναγεννησιακή αισθητική και τη μεσογειακή πολιτιστική παράδοση. Είναι επίσης ο επίσημος σχεδιαστής του βραβείου Artemis Award του Euro-American Women’s Council, ενός διεθνούς θεσμού με έντονο πολιτιστικό και συμβολικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΙ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟ: Ο Πάρις Κατσίβελος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και καθηγητής Δραματικής Τέχνης. Έχει σπουδάσει υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, κινησιολογία, χορογραφία και αγωγή του λόγου, ενώ έχει συμμετάσχει σε θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Διδάσκει σε ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, θεατρικά εργαστήρια και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το 2023 τιμήθηκε με το Gusi Peace Prize International, διεθνές βραβείο με έδρα την Ασία, το οποίο αναφέρεται συχνά ως ασιατικό ομόλογο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Η συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του MUSES FILM AWARDS ενισχύει τον πνευματικό, θεατρικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Τελετή λήξης και απονομή βραβείων

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στις 18:30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δημαρχείου Λιβαδειάς και θα τιμηθούν δημιουργοί από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την αριστεία, την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και τη διεθνή κινηματογραφική συνεργασία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανή κινηματογραφική μουσική από διακεκριμένους μουσικούς, μεταξύ των οποίων και μέλη της National Opera, και θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων του φεστιβάλ.