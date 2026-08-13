Η Κόνι Μεταξά και η Ελένη Φουρέιρα έκαναν μαζί διακοπές στα Κουφονήσια – Η κοινή φωτογραφία στο Instagram

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Κόνι Μεταξά, η οποία θέλησε να μοιραστεί μερικές εικόνες από το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της. Σε μία από αυτές, λοιπόν, ποζάρει μαζί με την Ελένη Φουρέιρα.

Οι δύο τραγουδίστριες συναντήθηκαν στα Κουφουνήσια και επέλεξαν να δειπνήσουν παρέα σε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι. Παράλληλα, η Κόνι Μεταξά και η Ελένη Φουρέιρα πόζαραν πλάι η μία στην άλλη για μια αναμνηστική καλοκαιρινή φωτογραφία.

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«Κουφονήσι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κόνι Μεταξά.

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη (04.08.2026) η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στο Instagram νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της, αποκαλύπτοντας τις όμορφες στιγμές που περνάει μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία, τον γιο τους, Ερμή, και την παρέα τους.

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία χάρηκαν τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ επισκέφθηκαν και τα απαραίτητα παραδοσιακά ταβερνάκια. Μαζί τους ήταν και αγαπημένη τους φίλοι.

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Παράλληλα, πρόσφατα, η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε ότι στο ξεκίνημά της στην ελληνική δισκογραφία, έκρυψε την καταγωγή της από την Αλβανία, επειδή φοβόταν πως αν το αποκάλυπτε δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες.

«Στην αρχή της καριέρας μου τα Μέσα μου φέρθηκαν και πολύ άσχημα και πολύ καλά. Αυτό τώρα έχει πάει στο Ίντερνετ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ. Δεν έβλεπαν ότι ήμουν ένα παιδί, που ίσως αναγκάστηκε να κρύψει την καταγωγή του. Την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Μεγάλωσα με τον φόβο για την καταγωγή μου. Έλεγα ότι αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν ίδιες ευκαιρίες. Αυτή την εποχή δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι, έκλαιγα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Αρσενάκος μου έλεγε πως δεν ενδιαφέρει ούτε τον ίδιο ούτε τον κόσμο η καταγωγή μου. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω», είχε δηλώσει η Ελένη Φουρέιρα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.